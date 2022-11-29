Đúng ngày 29/11, vận số của người tuổi Thân xoay chuyển theo chiều hướng tốt, Thần Tài ưu ái, tài lộc vờn quanh. Người tuổi Thân có nhiều cơ hội nắm bắt được thời cơ để kinh doanh phát tài, sự nghiệp tấn tới. Nếu con giáp tuổi Thân không ngại thử thách, nắm bắt lấy cơ hội thì bạn sẽ có cơ hội sinh lời, giàu có trong tầm tay, biến mong muốn của mình thành hiện thực.

Vận thế của người tuổi Thân tương đối khả quan. Trong thời gian này, con giáp này được quý nhân dẫn đường chỉ lối, nên những điều may mắn sẽ liên tiếp đến với bạn. Đồng thời trong khoảng thời gian này, công việc của người tuổi Thân rất suôn sẻ, công việc tốt giúp cho thu nhập gia tăng, không những nguồn thu chính mà nguồn thu phụ cũng rất dồi dào.

Tuổi Thân làm gì cũng hướng về gia đình, sẵn sàng làm mọi thứ để lo cho người thân của mình cuộc sống tốt nhất. Trong thời gian này, xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Thân đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Trong thời gian này, xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Thân đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận thế của người tuổi Tỵ thời gian gần đây rất tốt. Mọi phiền phức thời gian trước đây đều được giải quyết, cuộc sống trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Thời gian này do cát tinh nhập mệnh, vận quý nhân dồi dào nên sự nghiệp của người tuổi Tỵ có bước đột phá mới, cơ hội được thăng chức là rất lớn, do đó tài chính, thu nhập cũng được cải thiện đáng kể.

Tử vi cho biết, đúng ngày 29/11, xui xẻo cũng dần biến mất, vận may phục hồi nên cuộc sống của tuổi Tỵ sẽ có nhiều niềm vui. Đặc biệt, do có sự trợ giúp của nhiều quý nhân, đa phần là những người bạn tốt, tuổi Tỵ gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng đều gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ trong công việc.

Đường tài lộc khá mạnh, được quý nhân phù trợ nên làm ăn tiến bộ, không lo gặp xui xẻo, con giáp này làm việc gì cũng suôn sẻ, cuộc sống hanh thông. Tỵ có thái độ đúng đắn và luôn đi theo hướng có ánh sáng, do đo mà xứng đáng được tôn trọng và được công nhận.

Do có sự trợ giúp của nhiều quý nhân, đa phần là những người bạn tốt, tuổi Tỵ gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng đều gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận thế người tuổi Dần trong ngày 29/11 có sự thay đổi mạnh mẽ, chính những phúc khí tích lũy trước đây đã đem lại may mắn cho con giáp này. Cho dù là công việc hay cuộc sống người tuổi Dần đều có quý nhân phù trợ, mọi việc không ngừng thăng tiến, tài vận không ngừng gia tăng.

Tử vi cho biết, con giáp này sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận bất ngờ thuận buồm xuôi gió, những kế hoạch dự định đều vận hành thuận lợi. Bên cạnh đó còn có quý nhân giúp đỡ, kéo theo tài vận ngày càng dồi dào.

Người tuổi Dần gặp nhiều cát lợi, may mắn căng tràn. Công việc của Dần sẽ có nhiều tiến triển tốt đẹp, làm việc thảnh thơi không cần lo lắng nhiều về những biến cố bất ngờ xảy ra. Người tuổi Dần có thể kiếm tiền đầy tay vào tuần mới này. Trong thời gian qua Dần đã rất chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn thăng hoa.

Trong thời gian qua Dần đã rất chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.