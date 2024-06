Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi, với sự tinh tế và khéo léo đặc trưng, luôn biết cách "đắc nhân tâm" và mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội, gặt hái nhiều thành công trong công việc. Nhờ khả năng này, họ thường nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, đặc biệt trong những lúc khó khăn hoặc cần hỗ trợ. Sự nghiệp của tuổi Mùi phát triển thuận lợi, cuộc sống vì thế cũng trở nên suôn sẻ.

Năm Giáp Thìn 2024, với sự hỗ trợ của hai cát tinh Thái Âm và Thiên Ất, tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, công việc tiến triển vượt bậc, tài lộc dồi dào, và cuộc sống ngày càng thịnh vượng. Sao Thái Âm mang lại may mắn về tài chính, giúp người tuổi Mùi có cuộc sống no đủ, còn sao Thiên Ất hỗ trợ trong các mối quan hệ, giúp họ gặp gỡ quý nhân dẫn dắt và tạo cơ hội thành công.

Cuối tháng 6 chính là giai đoạn tốt đẹp nhất trong năm của tuổi Mùi. Đây là lúc họ gặp được quý nhân, thăng hoa trong công việc, tài khoản liên tục tăng, và tình cảm viên mãn. Tuổi Mùi nên biết nỗ lực và tận dụng các cơ hội để gặt hái nhiều thành tựu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.