Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã được hưởng phúc lợi hơn người, được che chở bảo bọc nhiều lần hóa xui thành cát, đường đời thuận lợi ít vất vả. Tuổi Hợi là người có chỉ số mệnh giàu sang và nhiều may mắn, sinh ra đã có số an nhàn. Tuổi Hợi thường có tính cách vui vẻ và hòa đồng, người tuổi Hợi còn sở hữu mối quan hệ xã hội dày đặc, chất lượng nên sẽ tạo ra nhiều hỗ trợ trên sự nghiệp. Tuổi Hợi làm việc thường gặp may mắn và có nhiều nguồn lực hỗ trợ tốt.

Tuổi Hợi đủng đỉnh nhưng tầm nhìn rất tốt và họ là người làm ăn kinh doanh rất đáng nể. Họ có thể thu được lợi nhuận lớn và cũng là người biết giúp người khác. Tuổi Hợi hào phóng nên càng về già càng nhiều phước báo.

Tuổi Hợi rất biết nhìn nhận và nắm bắt vấn đề, thời cơ đến là biết chớp lấy. Thế nên gặp thời đổi vận, tuổi Hợi sau 45 thường giàu có, biết nắm giữ cơ hội tốt.

