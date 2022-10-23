Trúng số độc đắc đúng chiều nay (23/10), 3 con giáp ôm cục tiền tỷ, vạn sự bất bại, làm một lãi mười, thành công mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 12:03

Tử vi cho thấy, vận may của 3 con giáp này vô cùng lớn, khả năng kiếm được tiền tỷ vào chiều nay (23/10).

Tuổi Ngọ

Dự đoán chiều nay (23/10), những người tuổi Ngọ là một trong số những con giáp may mắn, dù trên thực tế, không phải phương diện nào bạn cũng đạt được thành công mỹ mãn làm gì cũng thành công. Tuy nhiên, đường tài lộc của bản mệnh phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này.

Bạn có thể nhận được các mối làm ăn đến một cách nhanh chóng khiến bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Nhờ tính tình tốt đẹp lại biết nỗ lực, kiên trì, tuổi Ngọ thường gặp quý nhân phù trợ, hết lần này đến lần khác tiền tài tự tìm đến cửa, cơ hội làm giàu cũng nhiều giúp Ngọ có nhiều lựa chọn.

Trúng số độc đắc đúng chiều nay (23/10), 3 con giáp ôm cục tiền tỷ, vạn sự bất bại, làm một lãi mười, thành công mỹ mãn - Ảnh 1
Dự đoán chiều nay (23/10), những người tuổi Ngọ là một trong số những con giáp may mắn, dù trên thực tế, không phải phương diện nào bạn cũng đạt được thành công mỹ mãn làm gì cũng thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn may mắn khi công việc kinh doanh vô cùng thuận lợi, đơn hàng về ầm ầm làm cho bạn ham kiếm tiền hơn vào chiều nay (23/10). Việc bạn làm chính là phải nỗ lực tạo dựng các mối quan hệ. Có quan hệ rồi, biết giao tiếp và tận dụng thời cơ thì cơ hội sẽ đến càng nhiều hơn. Tình yêu như ý, con giáp này nên trân trọng người bên cạnh mình vui buồn sẻ chia.

Đó mới là sợi dây gắn kết 2 người. Đôi lúc đối phương rất muốn được bạn dựa dẫm vào, đó là niềm tin và sự chân thành. Thời gian này, bạn có thể trở thành người giàu có nếu biết đầu tư và chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm. Cuộc sống của bạn sẽ có nhiều thay đổi đáng kể trong thời gian này.

Trúng số độc đắc đúng chiều nay (23/10), 3 con giáp ôm cục tiền tỷ, vạn sự bất bại, làm một lãi mười, thành công mỹ mãn - Ảnh 2
Tuổi Thìn may mắn khi công việc kinh doanh vô cùng thuận lợi, đơn hàng về ầm ầm làm cho bạn ham kiếm tiền hơn vào chiều nay (23/10) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chiều Chủ nhật cuối tuần sẽ mang tới tin vui về công danh, sự nghiệp, cơ hội thăng tiến cho người tuổi Hợi. Dù có khởi đầu không như ý, nhưng kết quả cuối cùng vô cùng lạc quan. Tài vận khởi sắc trông thấy nhưng thời điểm này vẫn nên hạn chế tham gia các dự án đầu tư mang tính mạo hiểm, tránh tham thì thâm.

Nên tập trung hoàn thiện công việc chính, hứa hẹn thu về khoản tiền lương và thưởng mãn nguyện. Tuổi Hợi sẽ thấy vận may của mình lội ngược dòng, có khả năng đổi đời. Đây cũng là thời điểm tạo bước đệm để người tuổi Hợi có thể bứt phá trong thời gian này.

Trúng số độc đắc đúng chiều nay (23/10), 3 con giáp ôm cục tiền tỷ, vạn sự bất bại, làm một lãi mười, thành công mỹ mãn - Ảnh 3
Chiều Chủ nhật cuối tuần sẽ mang tới tin vui về công danh, sự nghiệp, cơ hội thăng tiến cho người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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