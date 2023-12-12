Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (13/12-14/12), 3 con giáp 'bứt phá như phượng hoàng lửa', nhận lộc vàng lộc bạc, hưởng trọn ân sủng từ đất trời

Tâm linh - Tử vi 12/12/2023 11:45

3 con giáp 'bứt phá như phượng hoàng lửa', nhận lộc vàng lộc bạc, hưởng trọn ân sủng từ đất trời.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có vận may đan xen nhiều niềm vui. Trong công việc, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, những ai đang tìm việc sẽ có cơ hội kiếm được việc làm mới, những ai đang kinh doanh hay làm nghề tự do thì dễ dàng tiếp xúc với những hướng phát triển mới. Con giáp này còn có thể dùng kiến ​​thức hay kỹ năng của bản thân để kiếm tiền, chẳng hạn như khởi nghiệp, phát triển kinh doanh,... 

Đối với chuyện tình cảm, đây sẽ là khoảng thời gian để con giáp may mắn này tận hưởng niềm hạnh phúc tuyệt vời khi được ở bên nửa kia. Những mong cầu về hạnh phúc nay đã trở thành hiện thực, đôi bạn hãy cùng đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (13/12-14/12), 3 con giáp 'bứt phá như phượng hoàng lửa', nhận lộc vàng lộc bạc, hưởng trọn ân sủng từ đất trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ không ngờ. Mẫu người như bạn luôn điềm tĩnh trước mọi sóng gió cuộc đời, có tham vọng lớn nhưng biết tự lực tự cường và đi lên bằng thực lực bản thân. Con giáp này thường là nhân viên ưu tú tại nơi làm việc, được sếp trọng dụng và có thể đã hoặc sẽ đạt được thành công, địa vị cao trong sự nghiệp.

Về mặt tình cảm, nam độc thân gặp vận đào hoa yếu, nữ độc thân nửa đầu tuần có vận đào hoa khởi sắc, những ai đã có đối tượng thì không nên quá quan tâm đến chuyện thắng thua, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (13/12-14/12), 3 con giáp 'bứt phá như phượng hoàng lửa', nhận lộc vàng lộc bạc, hưởng trọn ân sủng từ đất trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ trở nên dễ dàng và khởi sắc. Môi trường làm việc dễ chịu tạo điều kiện cho con giáp này thoải mái thể hiện trí sáng tạo và linh hoạt của mình. Được cấp trên đánh giá cao về những nỗ lực hiện tại, tuổi Dậu nhiều khả năng sớm được thăng tiến trong công việc.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ rất thăng hoa, tốt đẹp. Mặc dù có những lúc người cung này thể hiện cái tôi quá đà khiến có đối phương có cảm giác bị lấn át. Song, sau tất cả vẫn là tình cảm chân thành và say đắm mà bạn dành cho họ.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (13/12-14/12), 3 con giáp 'bứt phá như phượng hoàng lửa', nhận lộc vàng lộc bạc, hưởng trọn ân sủng từ đất trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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