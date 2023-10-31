Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (1/11-2/11/2023), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 31/10/2023 11:40

3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt.

Tuổi Mão

Tài lộc của người tuổi Mão sẽ tương đối ổn định. Bản mệnh nhận được nhiều thù lao tương xứng với những gì mình đã bỏ ra và không cần quá lo lắng về tài chính. Con giáp này đủ sáng suốt và nhạy bén để có thể nắm bắt mọi cơ hội nâng cao nguồn thu nhập cá nhân một cách hiệu quả. 

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ trở nên đầm ấm. Con giáp này nhận được sự quan tâm, yêu thương và chiều chuộng hết mực từ bạn đời của mình. Bạn cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn và chỉ cần trở về nhà sau những giờ làm việc căng thẳng bạn sẽ có thêm nhiều năng lượng để tiến về phía trước.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (1/11-2/11/2023), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

 

Vận trình công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” trong thời điểm tới. Tính cách thích giúp đỡ người khác giúp người tuổi này nhận được cảm tình từ cấp trên, đồng nghiệp. Từ đó, con đường công danh khá rộng mở nên bản mệnh hãy tận dụng thời gian phát huy mọi năng lực và bản lĩnh của mình. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm cũng sẽ tiến triển khả quản. Tâm trạng của bạn cảm thấy vui tươi, tràn đầy sức sống khi tìm được cho mình một người bạn đời có chung suy nghĩ, lý tưởng giống như mình. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (1/11-2/11/2023), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của tuổi Dậu có bước tiến vượt bậc và xuôi thuận. Bản mệnh biết cách nắm bắt cơ hội để thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình. Nhờ vào năng lực vững chắc cùng sự tự tin cần thiết, bạn nhanh chóng gặt hái được thành tựu đáng nể và  thu hút được sự chú ý của cấp trên.

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên tốt đẹp và khởi sắc hơn. Ngũ hành tương sinh Thổ - Kim giúp bạn và đối phương có sự hòa hợp trong suy nghĩ và cách hành động. Đôi lúc, dù bạn không nói ra nhưng người ấy cũng sẽ hiểu bạn đang muốn gì.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (1/11-2/11/2023), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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