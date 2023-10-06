Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10/2023), 3 con giáp phủi sạch đói nghèo, tài vận lên cao, giàu lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 11:45

3 con giáp phủi sạch đói nghèo, tài vận lên cao, giàu lên trông thấy vào 2 ngày tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này từ khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Những người này dù không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi tuổi Dần ào ào như thác đổ. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, bạn sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ. 

Chuyện tình cảm của người độc thân có nhiều khởi sắc rõ rệt nhất. Bản mệnh có cơ hội gặp được người phù hợp thông qua các buổi gặp gỡ do bạn bè hoặc người thân giới thiệu. Điều cốt lõi là bạn nên giữ một tinh thần tích cực, không ngại thể hiện điểm mạnh. Những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc ở giai đoạn này đều để lại những ấn tượng tốt. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10/2023), 3 con giáp phủi sạch đói nghèo, tài vận lên cao, giàu lên trông thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ làm ăn phát đạt, sự nghiệp leo thang trong 9 ngày tới. Bản mệnh sẽ đạt được những điều may mắn cả về địa vị cũng như tiền bạc. Trên con đường tài chính ổn định, bạn có thể suy nghĩ tới việc tái đầu tư hay rót vốn vào các lĩnh vực khác để thu hái lợi nhuận. 

Trên con đường tình duyên người tuổi Sửu cũng sẽ vô cùng khởi sắc, bạn sẽ gặp được người như ý sớm. Vì vậy, bạn mở rộng các mối quan hệ vì người ấy có thể đến bất kỳ lúc nào. Đây chính là giai đoạn tốt giúp bạn đầu tư kinh doanh tự tạo tương lai rực rỡ cho chính mình làm chủ. 

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10/2023), 3 con giáp phủi sạch đói nghèo, tài vận lên cao, giàu lên trông thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có phúc phần đầy mình, cả đời không phải vật lộn mưu sinh, càng không bao giờ thiếu tiền tiêu. Trong cuộc sống, bạn có thừa sự khôn ngoan, tính tế để nắm bắt những cơ hội nghìn năm có một để đổi đời. Trong thời gian tới, nhờ thế mà mọi dự án, kế hoạch làm ăn, kinh doanh của bản mệnh đều mang lại lợi nhuận kếch xù, giúp tiền trong tài khoản của con giáp này tăng vùn vụt mỗi ngày.

Đường tình duyên của con giáp này sẽ rực rỡ nhất trong thời gian tới. Nếu bạn đã có người yêu và quan hệ giữa hai người tạm ổn định thì nhiều điều thú vị và mới mẻ sẽ chờ đợi bạn trong thời gian tới. Người độc thân sẽ đón nhận một mối quan hệ mới. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10/2023), 3 con giáp phủi sạch đói nghèo, tài vận lên cao, giàu lên trông thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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