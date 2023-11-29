Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/11-1/12), 3 con giáp 'số hưởng', ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 11:35

3 con giáp 'số hưởng', ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra êm đẹp, không có gì khó khăn. Người tuổi này tìm thấy được công việc phù hợp nên có thể phát huy được hết tất cả thế mạnh của mình. Điều này không những mang lại nguồn thu nhập rủng rỉnh mà còn tạo ấn tượng tốt với cấp trên. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tốt đẹp, tươi sáng do có quý nhân phù trợ. Bạn không những nhận được những yêu thương từ người ấy mà còn được chiều chuộng, chăm sóc như một đứa trẻ. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/11-1/12), 3 con giáp 'số hưởng', ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có mùa bội thu tiền bạc, gặp nhiều may mắn, không gặp may thì cũng tránh được họa lớn, được tổ tiên che chở, xung quanh bạn sẽ có những cuộc vui diễn ra. Nhờ mọi thứ diễn ra tốt đẹp mà bản mệnh cũng tự tin hơn vào công việc của mình, mở ra cơ hội mới, đón nhận không gian phát triển tốt, tương lai tươi sáng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân đã có thể sẵn sàng để nói chuyện yêu đương sau những tổn thương về mặt tình cảm trong quá khứ.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/11-1/12), 3 con giáp 'số hưởng', ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Con đường công danh của người tuổi này ngày một thăng tiến do có sự che chở của Thương Quan. Tuy nhiên, bản mệnh tránh để cảm xúc chi phối trong quá trình làm việc nếu không muốn gây ra những hậu quả khó lường. 

Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Con giáp này có nguồn thu nhập khấm khá do làm nhiều công việc cùng một lúc. Nhờ vậy, vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên đào hoa vượng. Người độc thân có thể tìm thấy được một nửa yêu thương sau khoảng thời gian dài cô đơn. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/11-1/12), 3 con giáp 'số hưởng', ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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