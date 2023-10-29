Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/10-31/10/2023), 3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 29/10/2023 11:40

3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Tuổi Dần

Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Dần sẽ có tài chính ổn định. Cho dù công việc hiện tại của bạn có mức lương cao hay thấp thì chỉ cần bạn chi tiêu hợp lý, chú ý tiết kiệm thì không sợ thiếu tiền tiêu. Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá xứng đáng với công sức lao động.

May mắn hơn nữa, ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Bạn cũng sẽ có nhiều dịp giao lưu gặp gỡ, hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/10-31/10/2023), 3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Tài giúp sức, người tuổi Thìn chăm chỉ, cần cù ắt sẽ đạt được cái đích mà mình đặt ra vào thời điểm tới. Thành quả lao động mà bạn nhận được chính là phần thưởng cho bạn, khích lệ bạn tiếp tục cố gắng. Muốn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp, bạn cần học cách xác định mục tiêu của mình sao cho tham vọng hơn. Đừng đánh giá thấp bản thân và lập cho mình cái đích quá dễ chinh phục. Hãy tạo cơ hội để bản thân được phát huy tài năng.

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại, trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/10-31/10/2023), 3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ tiến triển vô cùng thuận lợi. Tam Hội thúc đẩy giúp nạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh, đồng thời cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực mới để có thể tiến bộ nhanh chóng.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân. Vậy nên, bạn hãy tận dụng cơ hội này để học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy, giúp ích cho công việc sau này.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/10-31/10/2023), 3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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