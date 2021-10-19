Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/10-22/10/2023), 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 19/10/2021 11:35

3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn được mọi người tín nhiệm và yêu thương hết mực. Con giáp may mắn này trung thành, xứng đáng là người bạn của mọi nhà, nhờ vậy mà càng lớn tuổi phúc đức lại càng nhiều. Tử vi học có nói, bạn là con giáp không tham vọng nhưng bạn lại có được nhiều hơn những điều mình mong muốn.

Vì vậy, bước vào trung vận sự nghiệp của tuổi Sửu không những thăng tiến mà con đường tài vận, cuộc sống tình cảm cũng thăng hoa, bởi lẽ tuổi Sửu luôn sống đúng lương tâm, luôn biết người biết ta và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, nhờ vậy mà phúc đức ngày càng dồi dào hơn.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/10-22/10/2023), 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được Thiên Tài trợ lực, người tuổi Ngọ nhờ vậy sẽ có được những may mắn bất ngờ kể cả trong lĩnh vực tài chính lẫn cuộc sống cá nhân. Nhờ sự chăm chỉ và chịu khó, con giáp này sẽ gặt hái được tin vui về tiền bạc trong ngày hôm nay. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư từ trước của mình. Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng có thể giúp bạn thêm tự tin vào bản thân mình. 

Bên cạnh đó, con giáp này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng với người ấy để cả hai đưa ra những quyết định thống nhất, gìn gữ mối quan hệ hài hòa.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/10-22/10/2023), 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ lật ngược tình thế và thu về vận may mạnh nhất, được Quán Thế Âm phù hộ nên đường tài lộc siêu suôn sẻ, tài lộc đến như nước chảy, và số tiền tiết kiệm ngân hàng sẽ tăng lên nhiều lần, tạo thêm sức nặng cho cuộc sống tương lai.

Đồng thời, người trời sinh đã mang sự ôn nhu và hoà đồng, dễ dàng tạo thiện cảm tốt với những người xung quanh. Những người như vậy sở hữu sự thật thà, chất phác, luôn có quý nhân phù trợ nên họ có thể dễ dàng có được một cuộc sống sung túc, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Họ được cho là trời ban nhiều phước lành, cuộc đời may mắn và viên mãn.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/10-22/10/2023), 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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