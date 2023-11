Do được cát tinh phù trợ nên mọi điều đen đủi đều được hóa giải hết, vận thế có sự đảo chiều mạnh mẽ. Không chỉ công việc làm đâu thắng đó, thu được thành công rực rỡ mà thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng, các khoản tích lũy ngày một dày thêm. Trong thời gian này, Tuất sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, người tuổi Tuất càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Tuổi Dần

Dần cũng thuộc top con giáp bứt phá trong 2 ngày cuối tuần này, con giáp này có tính tập trung và nghiêm túc trong công việc. Dần sống lý trí và luôn có những quyết định dứt khoát, mạnh mẽ. Con giáp này đã quyết định gì thì sẽ có kế hoạch và suy nghĩ kỹ càng. Dù rằng nhìn thì có vẻ con giáp này có lối sống cứng nhắc nhưng thật ra đều đã tính toán kỹ.

Tử vi 12 con giáp cho biết, vận trình tài lộc của người tuổi Dần phát tài phát lộc, tài lộc rủng rỉnh. Con giáp tuổi Dần có tài lộc dồi dào, nhân đôi sự may mắn. Dần sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành. Thậm chí nhiều người nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc, có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới…

Do cung phúc đức của con giáp này xuất hiện cát tinh “Lộc Hỷ” nên sự nghiệp phát triển nhanh chóng, công việc hoàn thành xuất sắc, mọi áp lực đều được giải tỏa vì vậy tinh thần, tâm trạng của người tuổi Dần cũng trở nên vui vẻ, thoải mái. Thu nhập của con giáp này cũng gia tăng nhanh chóng cùng với sự thăng tiến của công việc.

Dần sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành, thậm chí nhiều người nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc, có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là những người có tính cách hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa nên được mọi người xung quanh cực kỳ yêu mến. Cuộc đời của người tuổi Mão phần lớn đều có tuổi thơ cơ cực nhưng khi trưởng thành thì lại vô cùng giàu có. Người tuổi Mão trong 2 ngày cuối tuần này liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Mão vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Con giáp tuổi Mão may mắn có sao tài lộc phù trợ, Thần Tài gõ cửa, nên công việc sự nghiệp thuận lợi bất ngờ, khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết, tháo gỡ, may mắn kéo đến cùng cơ hội kiếm tiền, thậm chí sẽ đụng trúng “hũ vàng”. Mọi thứ trong thời gian này bất ngờ hanh thông. Cũng nhờ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu nên giúp con đường tài vận của con giáp này thăng tiến vượt bậc.

Cuộc sống của người tuổi Mão thay đổi hoàn toàn, do được phúc tính phù hộ nên vận may liên tiếp kéo đến với con giáp này. Sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Đây chính là thời gian may mắn nhất năm của người tuổi Mão trong năm nay.

Con giáp tuổi Mão may mắn có sao tài lộc phù trợ, Thần Tài gõ cửa, nên công việc sự nghiệp thuận lợi bất ngờ, khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết, tháo gỡ, may mắn kéo đến cùng cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.