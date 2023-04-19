Trúng số độc đắc đúng 16h30 mùng 1/3 âm lịch, 3 con giáp một bước lên tiên, uống no lộc trời, tài lộc rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 14:34

Đúng 16h30 mùng 1/3 âm lịch khi quý nhân tương trợ, cát tinh nhập mệnh, hưởng lộc trời ban, ba con giáp sau đây phát triển nhanh chóng trong mọi mặt của cuộc sống.

Tuổi Mão

Tuổi Mão dù phải trải qua khó khăn nhưng hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công. Bản mệnh nên giữ vững định hướng của mình, bỏ ngoài ta lời bàn ra tán vào của người khác. Nếu Mão cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra phương án giải quyết vấn đề và được cấp trên đánh giá cao.

Đúng 16h30 mùng 1/3 âm lịch, phương diện tài lộc có dấu hiệu phát triển tích cực khi Mão tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp với mình. Tuy có vất vả nhưng nếu hoàn thành thì cuộc sống của Mão sẽ sang trang. Nếu Mão quyết tâm làm việc thì thành công nằm trong tầm tay. Khi đứng trước khó khăn hay cơ thì Mão nên mạnh dạn tiến bước và tin tưởng vào tiềm năng của bản thân mình.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 mùng 1/3 âm lịch, 3 con giáp một bước lên tiên, uống no lộc trời, tài lộc rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn được dự báo gặp nhiều may mắn trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc vào đúng 16h30 mùng 1/3 âm lịch. Con giáp này không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình. Những người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bản mệnh được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng rất cao. Đây chính là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Còn những người làm kinh doanh sẽ nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Người tuổi Thìn có thể sẽ hơi bận rộn một chút nhưng bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 mùng 1/3 âm lịch, 3 con giáp một bước lên tiên, uống no lộc trời, tài lộc rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dự đoán đúng 16h30 mùng 1/3 âm lịch, người tuổi Mùi làm công ăn lương được dự báo có một túi tiền rủng rỉnh vì đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho Mùi một phần thưởng hậu hĩnh cả. Thế nhưng Mùi cũng phải chấp nhận một điều là bản thân không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của Mùi có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ hấp uy tín. Vậy nên điều Mùi cần làm là bỏ ngoài ta những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Những người làm kinh doanh có thể nhận được tin vui. Mùi có con mắt tinh đời nên có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tuy nhiên, Mùi vẫn cần chú ý chi tiêu chừng mực. Nếu không dù có dư dả đến đâu thì bản mệnh cũng dễ rơi vào tình trạng cháy túi.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 mùng 1/3 âm lịch, 3 con giáp một bước lên tiên, uống no lộc trời, tài lộc rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp 'chuyển sao hoán số', gặt cả cánh đồng vàng, tiền bạc nhét chặt ví, làm gì cũng sinh lời

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Đúng 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch, vận đổi sao rời, 3 con giáp may mắn đón nhận tài vận thăng tiến. Trong khi Ngọ đón tin vui sự nghiệp thì Mùi lại được cải thiện tài chính.

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