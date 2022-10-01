Trúng số độc đắc đúng 11h trưa nay (1/10), 3 con giáp tiền tài sinh sôi, của cải nhân mười, nghênh đón tài lộc

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 05:19

Nhờ có quý nhân phù trợ nên sau 11h trưa nay ngày 1/10, 3 con giáp này công danh sự nghiệp đều thăng hoa, cuộc đời bước sang trang mới.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường rất thông minh, linh hoạt, khéo ăn khéo nói. Dù trong công việc hay cuộc sống hàng ngày, con giáp này luôn dễ dàng thu hút được sự chú ý của mọi người. Dự đoán sau 11h trưa nay, con giáp tuổi Mão có công việc lẫn đường tình duyên đều hanh thông, như ý.

Họ nhận được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Người làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng lớn và có cơ hội gặp gỡ với nhiều khách hàng tiềm năng. Người tuổi Mão có vận đào hoa cực vượng. Người còn độc thân sẽ có nhiều người vây quanh.

Trúng số độc đắc đúng 11h trưa nay (1/10), 3 con giáp tiền tài sinh sôi, của cải nhân mười, nghênh đón tài lộc - Ảnh 1
Dự đoán sau 11h trưa nay, con giáp tuổi Mão có công việc lẫn đường tình duyên đều hanh thông, như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi có nói, sau 11h trưa nay, con giáp tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để thoát khỏi tình trạng tài chính túng quẫn hiện tại. Bạn sẽ nhận được dấu hiệu tài vận vượng phát, làm ăn phát đạt, lộc lá không ngừng lên cao. Sự phát triển của họ thậm chí còn khiến mọi người xung quanh phải hâm mộ.

Nhờ tài chính đạt được sự ổn định, thu nhập và khả năng đầu tư của người tuổi Dậu có sự tăng tiến. Lợi nhuận từ các kế hoạch hợp tác cũng được cải thiện đáng kể. Đây là thời điểm mà họ đã chuẩn bị và chờ đợi trong sự nghiệp. 

Trúng số độc đắc đúng 11h trưa nay (1/10), 3 con giáp tiền tài sinh sôi, của cải nhân mười, nghênh đón tài lộc - Ảnh 2
Tử vi có nói, sau 11h trưa nay, con giáp tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để thoát khỏi tình trạng tài chính túng quẫn hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Đa số người tuổi Dần không tham vọng, họ thường sầu muộn về tình cảm hơn là vật chất.

Nếu tiếp tục kiên trì, cố gắng và nỗ lực, người tuổi Dần sẽ nhận được sự bù đắp xứng đáng, đặc biệt là trong công việc. Tử vi học có nói, sau 11h trưa nay, những tai vạ sẽ dần bay biến hết trong cuộc sống của người tuổi Dần, nhường chỗ cho các may mắn liên tục tới với họ.

Trúng số độc đắc đúng 11h trưa nay (1/10), 3 con giáp tiền tài sinh sôi, của cải nhân mười, nghênh đón tài lộc - Ảnh 3
Tử vi học có nói, sau 11h trưa nay, những tai vạ sẽ dần bay biến hết trong cuộc sống của người tuổi Dần, nhường chỗ cho các may mắn liên tục tới với họ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Trọn tháng 10 dương lịch: 3 con giáp bước ra cửa đụng Thần Tài, lắm phúc nhiều phần, tài lộc trải hoa, tin vui tới tấp

Dù trước đó có khó khăn, xui xẻo thế nào đi chăng nữa thì trong tháng 10 dương lịch sắp tới đây, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố, vận may ùn ùn kéo tới.

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