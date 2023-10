Về phương diện tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để con giáp này hâm nóng và gắn kết với nửa kia của mình. Dường như bạn rất may mắn khi tìm được một người chấp nhận kề vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh.

Nếu tuổi Sửu làm tốt sự nghiệp thì gia đình cũng sẽ ngày càng hạnh phúc, ấm êm. Có thể nói, người tuổi này phát triển về mọi mặt khiến cuộc sống cả họ ngày càng trở nên thú vị hơn, có nhiều dư địa để phát triển, mọi sự trở nên suôn sẻ hơn.

Những trái ngọt này không phải do may mắn mà là do thời cơ thích hợp, con giáp này lại quyết tâm hành động, dám nghĩ dám làm nên tỷ lệ thành công cũng cao. Sự nghiệp ngày càng tốt hơn, cuộc sống gia đình cũng viên mãn, hạnh phúc.

Đúng 16h chiều nay (3/11), con giáp tuổi Sửu cho thấy vận thế đáng ngưỡng mộ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người thông minh và cẩn thận. Họ sống rất có trách nhiệm và luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Khi được giao bất kỳ một nhiệm vụ nào, họ sẽ không để cấp trên phải thất vọng. Con giáp này thường không có vị trí quá cao do bản thân ưu tiên cuộc sống bình yên bên gia đình hơn nhưng cũng là con giáp không khi nào rơi vào nghèo khó.

Đúng 16h chiều nay (3/11), theo tử vi, những vất vả trong công việc trước đây của tuổi Mùi sẽ được giải quyết triệt để. Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Mùi không những gặp may mắn hơn mà còn được quý nhân trợ mệnh, mở ra những hướng đi mới.

Người cầu phúc có phúc, người cầu của ắt có của, nhìn chung đây là con giáp sẽ gặt hái tài lộc trong khoảng thời gian tới. Với sự thông minh tinh tế, tuổi Mùi nhất định sẽ không bỏ lỡ thời cơ.

Đúng 16h chiều nay (3/11), những vất vả trong công việc trước đây của tuổi Mùi sẽ được giải quyết triệt để. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo