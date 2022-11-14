Cái tên đầu tiên xuất hiện trong số những con giáp may mắn trong 3 ngày đầu tuần (14, 15, 16/11) đó chính là tuổi Thìn. Vốn là người có lối sống tình cảm, chân thành và thực tế nên con giáp này luôn biết vận dụng năng lực của mình tạo cơ hội cho bản thân.

Đi cùng đó là sự phát triển nhanh chóng của sự nghiệp. Thời điểm vượng phát trong năm cuối cùng cũng đến với con giáp này. Bạn dễ dàng được quý nhân giới thiệu cho những mối quan hệ hợp tác tiềm năng.

Trong 3 ngày đầu tuần (14, 15, 16/11) lại thêm được nhận trợ lực của Thực Thần nên con giáp này có lộc về đường ăn uống, tiệc tùng… Những cuộc vui luôn chào đón bạn nhiệt tình.

Từ đó, các dự án bạn chăm sóc cũng được triển khai nhanh chóng mang về lợi nhuận. Bạn đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ nên vận trình diễn ra thuận buồm xuôi gió, dễ bề thăng chức, tăng lương vượt bậc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm.

Tuy vậy, thời gian gần đây, tài vận của người tuổi Tỵ không được tốt. Họ cố gắng cũng không được ghi nhận. Kết quả công việc không được như kỳ vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày đầu tuần (14, 15, 16/11), người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng.

Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi chân thành, hiền lành rất đáng tin cậy. Trong 3 ngày đầu tuần (14, 15, 16/11), con giáp này gặp nhiều mắn do quý nhân mang đến.

Vận trình tài lộc hanh thông, con giáp tuổi Mùi cũng sẽ gặp được một nhóm bạn mới, trong số những người bạn này sẽ có họ quý nhân sẽ mở ra con đường mới cho họ.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi cũng là người thích giúp đỡ người khác và họ cũng nhận lại tương xứng với những gì bỏ ra. May mắn có thể nhân đôi trong thời gian tới, con giáp tuổi Mùi không chỉ có thể thăng chức, tăng lương mà còn nhờ mai mối để có được một cuộc hôn nhân lý tưởng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.