Trúng số độc đắc 2 lần từ ngày 16/3 - 29/3, 3 con giáp GIÀU CÓ NỨT VÁCH, tài lộc chói sáng, quý nhân chỉ đường dẫn lối, thuận lợi tiến thân

Tâm linh - Tử vi 15/03/2023 05:36

Liên tiếp từ ngày 16/3 - 29/3, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ có tiền của dồi dào, làm ăn phát đạt.

Tuổi Dậu

Từ ngày 16/3 - 29/3, tử vi dự đoán người tuổi Dậu tiền tài tề tựu, vận may ngút trời. Con giáp nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, niềm tin tưởng của đồng nghiệp nên mạnh dạn nhận những nhiệm vụ quan trọng.

Nếu thuận lợi thành công, con giáp sẽ lập tức một bước thăng tiến, chỉ việc ngồi không và tiêu tiền. Ngoài ra, vận đào hoa cũng đang đến với con giáp. Người độc thân khả năng cao sẽ tìm được nửa kia hợp ý, hỷ sự tự tìm đến cửa. 

Trúng số độc đắc 2 lần từ ngày 16/3 - 29/3, 3 con giáp GIÀU CÓ NỨT VÁCH, tài lộc chói sáng, quý nhân chỉ đường dẫn lối, thuận lợi tiến thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có công việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi từ ngày 16/3 - 29/3. Con giáp này có thể tự giải quyết được những vấn đề khó khăn cho những công việc quan trọng, nhận được sự tin tưởng từ cấp trên và đồng nghiệp.

Tài chính của bạn cũng trở nên dư dả, không lo nghĩ chi tiêu. Tin đáng mừng nhất là trong tình cảm, cặp đôi đã tìm được tiếng nói chung, mối quan hệ càng thêm gắn kết. Người độc thân gặp được đối tượng hợp ý, có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai gần.

Trúng số độc đắc 2 lần từ ngày 16/3 - 29/3, 3 con giáp GIÀU CÓ NỨT VÁCH, tài lộc chói sáng, quý nhân chỉ đường dẫn lối, thuận lợi tiến thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thời gian từ ngày 16/3 - 29/3, người tuổi Tỵ vận trình hanh thông, công danh thăng hạng. Con giáp may mắn này thoải mái, tự tin triển khai những ý tưởng mới của mình và mang về một khoản kha khá.

Tuy nhiên, Tỵ cũng đừng vì ham vui mà chi tiêu quá tay cho những bữa ăn xa xỉ. Việc này có thể khiến bạn hối tiếc. Dự đoán, thời gian này, Tỵ sẽ gặp được quý nhân mang tới cho bạn nhiều tiền tài, danh vọng. 

Trúng số độc đắc 2 lần từ ngày 16/3 - 29/3, 3 con giáp GIÀU CÓ NỨT VÁCH, tài lộc chói sáng, quý nhân chỉ đường dẫn lối, thuận lợi tiến thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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