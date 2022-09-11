Trúng số 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (12/9 - 21/9), 3 con giáp gánh tiền còng lưng, phú quý đại phát, tăng lương tăng thưởng

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 13:35

Mỗi tháng trôi qua, mỗi người đều hy vọng cuộc sống của mình có nhiều thay đổi tích cực. Bước sang 10 ngày tới, 3 con giáp sau hãy chuẩn bị đón nhận vận may lội ngược dòng.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là những người có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. So với những con giáp khác, tuổi Dậu là người luôn khao khát làm giàu trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tử vi học có nói, sang 10 ngày tới, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, bên cạnh đó họ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ thì không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (12/9 - 21/9), 3 con giáp gánh tiền còng lưng, phú quý đại phát, tăng lương tăng thưởng - Ảnh 1
Tử vi học có nói, sang 10 ngày tới, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo chuyên gia phong thủy, tuổi Tý là con giáp có ưu điểm về sự thông minh, linh hoạt và thấu hiểu nhanh. Nhưng đổi lại con giáp này có nhược điểm là hay nóng vội, nhát gan và hơi thiếu kiên nhẫn.

Tử vi học đã chỉ ra, sang 10 ngày tới, Tý sẽ không phải lo lắng gì nhiều về tài chính và công việc. Chắc chắn họ sẽ là một trong những con giáp có tài vận tỏa sáng và làm gì cũng hái ra tiền. Con giáp này có rất nhiều cơ hội để thu về thành công lớn.

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (12/9 - 21/9), 3 con giáp gánh tiền còng lưng, phú quý đại phát, tăng lương tăng thưởng - Ảnh 2
Tử vi học đã chỉ ra, sang 10 ngày tới, Tý sẽ không phải lo lắng gì nhiều về tài chính và công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 10 ngày tới của tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Bản mệnh làm gì cũng phải kiên trì đến cùng thì đại sự ắt dễ thành, nếu bỏ dở giữa chừng có thể sẽ sa cơ thất thế.

Đây được xem là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Hợi. Trong thời gian này, bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn. Dự báo tuổi Hợi sẽ có thu nhập rủng rỉnh, đủ để mua xe tậu nhà.

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (12/9 - 21/9), 3 con giáp gánh tiền còng lưng, phú quý đại phát, tăng lương tăng thưởng - Ảnh 3
Đúng 10 ngày tới của tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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