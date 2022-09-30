Trúng giải đặc biệt đúng 12h trưa ngày 30/9, 3 con giáp giàu có vang danh, rẽ trái thấy núi vàng, rẽ phải đụng núi bạc

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 05:19

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tiền vào như nước, vận may bủa vây, tình duyên đỏ thắm vào 12h trưa ngày cuối cùng của tháng 9.

Tuổi Dần

Đúng 12h ngày 30/9, con giáp may mắn tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực. Chính vì vậy, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng làm việc càng thành công. Đường tài lộc sáng sủa, thu được nhiều lợi ích về đầu tư, đa phần đều như ý.

Sự thăng tiến trong sự nghiệp của bạn thúc đẩy sự tăng lên của tiền bạc, chất lượng cuộc sống được nâng cao khiến ai cũng phải ghen tị.Mối quan hệ tình cảm của bạn cũng được thúc đẩy trong tuần mới này nhờ những buổi hẹn hò và những hành động đầy quan tâm từ người ấy. Ngoài ra, bạn sẽ có một thể trạng tuyệt vời để làm mọi điều mình thích trong thời gian sắp tới.

Trúng giải đặc biệt đúng 12h trưa ngày 30/9, 3 con giáp giàu có vang danh, rẽ trái thấy núi vàng, rẽ phải đụng núi bạc - Ảnh 1
Đúng 12h ngày 30/9, con giáp may mắn tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người thuộc con giáp tuổi Mão thường có tính cách ôn hòa, biết cách xây dựng những mối quan hệ xã giao. Do đó, đúng 12h trưa ngày 30/9, Mão lại có thêm quý nhân phù trợ, tạo nên những cơ hội đầy hứa hẹn. Dù bạn là người làm công ăn lương hay đầu tư thì đều có khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy lên kế hoạch hẹn hò. Biết đâu trong tương lai các bạn sẽ là một cặp đôi hoàn hảo.

Trúng giải đặc biệt đúng 12h trưa ngày 30/9, 3 con giáp giàu có vang danh, rẽ trái thấy núi vàng, rẽ phải đụng núi bạc - Ảnh 2
Đúng 12h trưa ngày 30/9, Mão lại có thêm quý nhân phù trợ, tạo nên những cơ hội đầy hứa hẹn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này được sao Cát Tinh chiếu nên làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Dự đoán đúng 12h trưa 30/9, công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Bên cạnh đó, sau một khoảng thời gian làm việc, bạn mua sắm những món đồ mình thích như một cách tự thưởng cho những vất vả trước đó không hề sai. Tình hình sức khoẻ của bạn rất tốt, lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng với mọi thử thách trong công việc cũng như cuộc sống.

Trúng giải đặc biệt đúng 12h trưa ngày 30/9, 3 con giáp giàu có vang danh, rẽ trái thấy núi vàng, rẽ phải đụng núi bạc - Ảnh 3
Dự đoán đúng 12h trưa 30/9, công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc sau 15h30 chiều nay (28/9), 3 con giáp trúng vận đại phát, may mắn ồ ạt, tài lộc phủ kín từ đầu ngõ

Trúng số độc đắc sau 15h30 chiều nay (28/9), 3 con giáp trúng vận đại phát, may mắn ồ ạt, tài lộc phủ kín từ đầu ngõ

Tử vi dự báo rằng, vận trình của những con giáp này sẽ thăng hoa rực rỡ, tài lộc nở rộ sau 15h30 chiều nay 28/9.

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