Trúc báo bình an, tài lợi đến nhà 3 con giáp vào đúng 2h sáng Thứ 4 ngày 16/11: Cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc, ngày một vinh quang, phú quý tràn về

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 00:50

Nhà tiên tri mù đoán ra tên 3 con giáp có vận thế cực đỏ, đón nhận điềm lành trong khung giờ này. Tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, may mắn ngập tràn, làm gì cũng phát.

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Con giáp này giỏi giao tiếp, có tài thuyết phục người khác. Họ sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. Vì vậy, đến trung tuổi, họ có thể trở thành người lãnh đạo các hội, nhóm trong công việc.

Trúc báo bình an, tài lợi đến nhà 3 con giáp vào đúng 2h sáng Thứ 4 ngày 16/11: Cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc, ngày một vinh quang, phú quý tràn về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, con giáp tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Trong thời điểm này, con giáp tuổi Thìn sẽ thu hút tài lộc, gia tăng của cải, có nhiều chuyện vui, không làm ăn phát đạt thì cũng có quyền lực. Người tuổi này có nhân duyên tốt, ra cửa gặp quý nhân, cuộc đời hanh thông. Họ từng bước tạo ra bước ngoặt trong công việc, sự nghiệp không ngừng lên cao. Người tuổi này công hiến trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Thu nhập của họ trong lúc này được dự báo sẽ tăng cao hơn trước.

Tuổi Sửu

Thời gian trước, người tuổi Sửu bị ảnh hưởng bởi 2 sao hung tinh nên tài vận kém phát triển, làm việc gì cũng dễ gặp rắc rối phát sinh khiến lòng không được yên. Trong thời điểm này, tài lộc bùng nổ, người tuổi này có các sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình đầy hứa hẹn. Không những tài lộc hanh thông mà người tuổi Sửu còn đào hoa vượng.

Trúc báo bình an, tài lợi đến nhà 3 con giáp vào đúng 2h sáng Thứ 4 ngày 16/11: Cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc, ngày một vinh quang, phú quý tràn về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân hãy bày tỏ sự chân thành của mình và nắm bắt cơ hội, sẽ được đối phương đánh giá cao. Người có gia đình hôn nhân ngọt ngào và hòa thuận.

Tuổi Mùi

Tam Hợp đem tới nguồn năng lượng ngập tràn cho người tuổi Mùi. Con giáp này cảm thấy tự tin và quyết đoán hơn so với những ngày vừa qua. Bạn sẵn sàng bắt tay vào thử nghiệm những điều mới mẻ, từ đó phát hiện ra tiềm năng của mình.

Trúc báo bình an, tài lợi đến nhà 3 con giáp vào đúng 2h sáng Thứ 4 ngày 16/11: Cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc, ngày một vinh quang, phú quý tràn về - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp sự nghiệp phát triển trong thời điểm này cũng khiêm tốn lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, vì thế mọi công việc điều được tiến triển một cách khá thuận lợi. Bạn tự cảm thấy hôm nay thật là một ngày may mắn hiếm có của mình trên phương diện sự nghiệp.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Tử vi đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11 báo 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, công danh đắc ý, phú quý vận vào thân.

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