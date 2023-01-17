Trúc báo bình an cho 3 con giáp vào đúng Thứ 4 ngày 18/01/2023: Gia đạo an khang, tài lộc tấn tới, thi cử vẹn toàn, đắc lộc toàn gia

Tâm linh - Tử vi 17/01/2023 20:32

Tử vi Thứ 4 ngày 18/01/2023 tiên đoán,3 con giáp xóa sạch vận xui, một đường thẳng tiến đến kho vàng, Thần Tài vào nhà đem theo đại phúc đại quý.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tuy rất kiệm lời nhưng không phải là người nhu nhược. Trong cuộc sống hàng ngày, họ rất chu đáo, làm việc gì cũng tận tâm, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh nên thường được nhiều người quý mến. Có thể nói, người tuổi Hợi sẽ ngày càng xây dựng được vòng kết nối mạnh mẽ cho mình.

Trúc báo bình an cho 3 con giáp vào đúng Thứ 4 ngày 18/01/2023: Gia đạo an khang, tài lộc tấn tới, thi cử vẹn toàn, đắc lộc toàn gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, thời điểm này là lúc những người thuộc con giáp này không còn bị cản bước. Khó khăn dần được tháo gỡ, người tuổi Hợi làm gì cũng có quý nhân chỉ lối dẫn đường. Bước sang tháng mới họ từ từ lên dốc, kiếm tiền ngày càng hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì. 

Trúc báo bình an cho 3 con giáp vào đúng Thứ 4 ngày 18/01/2023: Gia đạo an khang, tài lộc tấn tới, thi cử vẹn toàn, đắc lộc toàn gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng năm nay sẽ được cải thiện đáng kể. Đây sẽ là thời gian tốt để tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì sẽ đổi đời trong nháy mắt. Đặc biệt, từ bây giờ trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có. Trong năm nay, tuổi Dậu phải tỉnh táo quyết định mọi vấn đề, vì những điều này có thể làm thay đổi cuộc đời họ.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trúc báo bình an cho 3 con giáp vào đúng Thứ 4 ngày 18/01/2023: Gia đạo an khang, tài lộc tấn tới, thi cử vẹn toàn, đắc lộc toàn gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Bắt đầu từ thời điểm này, tài vận của con giáp tuổi Tý tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải. Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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