Con giáp tuổi Thìn trời sinh may mắn, có sao tốt chiếu mệnh nên 9 ngày cuối năm Nhâm Dần làm ăn phát tài, phát lộc. Người làm kinh doanh, dịch vụ sẽ chốt được nhiều đơn hàng, được nhiều khách hàng tin tưởng.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều hướng ngoại, cứng cỏi, không thỏa hiệp. Họ giàu nhiệt huyết trong công việc, sống nhiệt tình, lạc quan và có chí tiến thủ. Dù sinh trưởng trong gia đình không mấy giàu sang, có điều kiện nhưng con giáp này vẫn không ngừng phấn đấu vươn lên.

Người làm công ăn lương cũng được cấp trên khen thưởng. Họ có cơ hội được thăng chức, tăng lương trong năm mới vì vậy hãy giữ vững tinh thần.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính tình khảng khái, trung thực, có sao nói vậy. Người tuổi này luôn giữ được tinh thần tốt, không kiêu ngạo khi thành công cũng không nản lòng trước thất bại. Con giáp tuổi Tuất luôn quan niệm rằng thất bại là cơ hội để họ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm vững vàng hơn trong tương lai.

9 ngày cuối năm Nhâm Dần, người tuổi Tuất đa phần đều làm ăn gặp thời, đón nhiều tin vui trong sự nghiệp. Những người làm dịch vụ, kinh doanh đều có hàng hóa bán chạy, doanh thu tăng đều. Người tuổi này được cả cấp trên và khách hàng khen ngợi.

Một số người làm công ăn lương cũng có thể kiếm tiền nhờ nghề tay trái. Họ được dự báo sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp. Người tuổi này có nhiều nguồn thu, tiền bạc ào ào chảy vào túi, đón Tết no ấm, thịnh vượng như mong đợi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Dậu thường sở hữu tài năng hơn người, năng lực vững vàng. Họ biết kiềm chế tính nóng nảy, giữ hòa khí với tất cả mọi người.

Ngoài ra, con giáp tuổi Dậu còn rất tự chủ, tự lập, không bị ảnh hưởng bởi những người khác. Con giáp này tính tình quyết đoán, dám làm, dám chịu. Người tuổi này sống tử tế, tốt bụng với mọi người. Chính vì vậy, khi gặp khó khăn, họ có quý nhân phù trợ, biến nguy thành an.

9 ngày cuối năm Nhâm Dần, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu thuận lợi nhờ được sao tốt chiếu mệnh. Con giáp này biết dùng tài ăn nói để lấy lòng khách hàng, cấp trên. Người nào có thêm nghề tay trái sẽ nhận được nhiều hợp đồng trong tuần này. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng tốt tươi, nông sản bán được giá.

Người tuổi này đầu tư kinh doanh, có nhiều cơ hội thu lời khả quan như dự kiến. Người tuổi này làm công ăn lương cũng đạt thành tích cao, được cấp trên trọng thưởng, đón Tết đủ đầy.

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