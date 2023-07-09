Trong vòng 5 tháng cuối năm 2023,  3 con giáp gánh vàng còng lưng, vận đời lên hương, giàu sang phú quý, làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 09/07/2023 17:23

Tử vi dự đoán trong vòng 5 tháng cuối năm 2023,  3 con giáp gánh vàng còng lưng, vận đời lên hương, giàu sang phú quý, làm ăn phát đạt.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có bản tính sôi nổi, vui vẻ, thích giao lưu, quản lý tiền bạc giỏi. Con giáp này sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người nên có nhiều bạn bè, được đồng nghiệp yêu quý. Người tuổi Thân có khả năng nắm bắt tâm lý người khác nên ứng xử tinh tế, luôn mang lại niềm vui cho mọi người.

Con giáp tuổi Thân có cơ hội làm giàu nhanh, tài lộc vượng phát. Họ làm công việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Người tuổi này hoàn thành tốt công việc, được cả cấp trên và khách hàng đánh giá cao.

Vì vậy, cơ hội để họ được nhận thêm một khoản tiền hoa hồng là rất lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được ký hợp đồng dài hạn, tăng điều kiện phúc lợi. Con giáp tuổi này có thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Họ cần nghiên cứu kỹ trước khi giải ngân và không nên đầu tư vào lĩnh vực mình không có kinh nghiệm.

Trong vòng 5 tháng cuối năm 2023,  3 con giáp gánh vàng còng lưng, vận đời lên hương, giàu sang phú quý, làm ăn phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ sống khá hòa đồng, khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến. Không những thế, con giáp này còn ham học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân nên có nền tảng vững chắc.

Con giáp tuổi Tỵ có tài lộc không ngừng tăng. Công việc của họ đa phần đều sẽ thuận buồm, xuôi gió. Người làm kinh doanh sẽ chốt được đơn hàng ầm ầm. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, nhận thêm dự án công việc để tăng thêm nguồn thu.

Con giáp tuổi này kiếm được nhiều tiền, có ít khoản chi nên tiền tích cóp được nhiều hơn trước. Mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp nên con giáp này cần tập trung vào công việc, chớ nên xao nhãng. Làm việc chăm chỉ, cố gắng hết mình giúp con giáp tuổi Tỵ được ấm no, cầu được ước thấy.

Trong vòng 5 tháng cuối năm 2023,  3 con giáp gánh vàng còng lưng, vận đời lên hương, giàu sang phú quý, làm ăn phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu đa phần đều mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình và thân thiện. Do đó, phần lớn người sinh năm này đều có gặp được người tốt, có quý nhân phù trợ.

Đặc điểm nổi bật của con giáp sinh năm Dậu là sự trung thành, tận tụy, trước sau như một. Trong công việc, họ rất có trách nhiệm, nói được làm được. Người tuổi này không ham cái lợi trước mắt mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm.

Tài lộc của người tuổi Dậu rất tốt. Thời cơ đến, con giáp này có thể biến vận rủi thành vận may. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, họ sẽ kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu có. Ngoài ra, con giáp tuổi này cũng gặp được các bậc tiền bối, nhận được thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ nay đến cuối tháng 5 âm lịch, 3 con giáp có vận số đỏ rực, ngân khố căng tràn, sự nghiệp thăng tiến, cuộc đời êm ấm

Từ nay đến cuối tháng 5 âm lịch, 3 con giáp có vận số đỏ rực, ngân khố căng tràn, sự nghiệp thăng tiến, cuộc đời êm ấm

Tử vi dự đoán từ nay đến cuối tháng 5 âm lịch, 3 con giáp có vận số đỏ rực, ngân khố căng tràn, sự nghiệp thăng tiến, cuộc đời êm ấm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn  tử vi 12 con giáp tử vi năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 4 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 19 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 1 giờ 49 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương