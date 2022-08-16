Trong vòng 5 ngày tới (17/8 - 21/8), hào quang tài lộc chói lòa, 3 con giáp mở cửa nghênh đón, thoát kiếp đại nạn, hỷ sự bao vây

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 20:15

Tử vi có nói, trong 5 ngày tới sẽ là thời gian cho 3 con giáp may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, tài lộc thăng hoa đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết đến với tính cách độc lập, mạnh mẽ, luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi giành được thắng lợi. Thời gian 5 ngày tiếp theo, con giáp tuổi Thìn sẽ gặp được may mắn, có khi phát tài chỉ trong một đêm.

Người tuổi Thìn là con giáp may mắn, tài vận vượng, đạt được thành tích tốt khiến người người ngưỡng mộ. Không những thế, con giáp này nếu còn độc thân thì có cơ hội tìm được tình yêu đích thực trong đời mình. 

Trong vòng 5 ngày tới (17/8 - 21/8), hào quang tài lộc chói lòa, 3 con giáp mở cửa nghênh đón, thoát kiếp đại nạn, hỷ sự bao vây - Ảnh 1
Thời gian 5 ngày tiếp theo, con giáp tuổi Thìn sẽ gặp được may mắn, có khi phát tài chỉ trong một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi, 5 ngày tới chính là thời gian cho tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, nếu như biết nắm bắt thời cơ có thể đổi đời ngoạn mục. Tuổi Mão có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước.

Đặc biệt, tuổi Mão gặp được nhiều may mắn từ bốn phương hội tụ. Trong cuộc sống bất kể gặp trở ngại gì cũng sẽ vượt qua. Trong thời gian này, bạn sẽ thăng hoa từ sự nghiệp, tài vận lên tầm cao mới.

Trong vòng 5 ngày tới (17/8 - 21/8), hào quang tài lộc chói lòa, 3 con giáp mở cửa nghênh đón, thoát kiếp đại nạn, hỷ sự bao vây - Ảnh 2
Theo tử vi, 5 ngày tới chính là thời gian cho tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, nếu như biết nắm bắt thời cơ có thể đổi đời ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè, người thân yêu quý. Bởi vậy mỗi khi gặp khó khăn, con giáp này luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tử vi học có nói, trong 5 ngày tới, tuổi Thân sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố hết mực, làm việc gì cũng thành công, suôn sẻ, thăng quan tiến chức.

Cuộc sống của tuổi Thân sẽ được cải thiện rõ rệt, có thể mua được nhà, mua được xe, thậm chí có những người còn đổi đời. Tuổi Thân vốn cực khéo léo trong đối nhân xử thế nên được cấp trên và đối tác quý mến. Nhờ thế, con giáp này càng chí thú làm ăn càng thành công rực rỡ, hái lộc mỏi tay.

Trong vòng 5 ngày tới (17/8 - 21/8), hào quang tài lộc chói lòa, 3 con giáp mở cửa nghênh đón, thoát kiếp đại nạn, hỷ sự bao vây - Ảnh 3
Tử vi học có nói, trong 5 ngày tới, tuổi Thân sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố hết mực, làm việc gì cũng thành công, suôn sẻ, thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trời cao thả bao tiền to tướng đúng 11h08 trưa mai (11/8/2022), 3 con giáp phú quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to

Trời cao thả bao tiền to tướng đúng 11h08 trưa mai (11/8/2022), 3 con giáp phú quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to

Tử vi dự đoán, khi đồng hồ dừng lại ở 11h08 trưa mai 11/8 là thời điểm 3 con giáp này bắt đầu gặp nhiều may mắn, tài lộc trong công việc.

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