Trong vòng 5 ngày liên tiếp (27, 28, 29, 30 và 31/3): Ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sẽ phát tài, phát lộc, gia đình hưng vượng!

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 01:27

Theo các chuyên gia phong thủy, thời điểm này là lúc mà vận may của 3 con giáp sau sẽ bùng nổ, có thể giúp họ chạm tới cuộc sống giàu sang viên mãn.

 

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, Dậu là một trong số các con giáp vừa thông minh, lại chăm chỉ, luôn nỗ lực không ngừng và hầu như chẳng bao giờ kêu ca, phàn nàn khi gặp khó khăn.

Được các sao tốt chiếu rọi, tuổi Dậu được cho là một trong số các con giáp sẽ công thành danh toại trong thời điểm này. Họ được cho là sẽ gặp rất nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, có thể giàu có chỉ trong một thời gian ngắn.

Và đặc biệt, những vận may có thể đến với họ vào những ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý. Đây đúng là một cách khởi đầu năm mới rất tuyệt vời với người tuổi Dậu và là nguồn động lực vô cùng lớn, giúp họ tăng vượng khí và nhiệt huyết cho cả năm.

Trong vòng 5 ngày liên tiếp (27, 28, 29, 30 và 31/3): Ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sẽ phát tài, phát lộc, gia đình hưng vượng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, liên tiếp trong thời điểm này, tuổi Dậu có thể sẽ đạt được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Điều này sẽ tỷ lệ thuận với khả năng tài chính của họ. Hãy làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có được hầu như là mọi thứ mình mong muốn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ vậy mà dù ở đâu, người tuổi Mùi đều dễ dàng nhận được sự quý mến của những người xung quanh.

Trong vòng 5 ngày liên tiếp (27, 28, 29, 30 và 31/3): Ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sẽ phát tài, phát lộc, gia đình hưng vượng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Mùi là một trong những con giáp đông bạn bè nhất và họ cũng thường được bạn bè giúp đỡ nên luôn gặp vận may. Dù công việc hay cuộc sống của họ đều khá suôn sẻ, tài lộc thì hanh thông. Bước sang thời điểm này, người tuổi Mùi cũng có thể gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn. Nhìn chung, khoảng thời gian sắp tới, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ gắn với sự giàu có, tài lộc, may mắn và sung túc.

Tuổi Thân

Cũng là một trong những con giáp phát tài thời điểm này, tuổi Thân được Thần Tài rót lộc nên làm ăn phát tài lớn, có cơ hội nâng cao tài lộc, đạt được những bước tiến đột phá trong sự nghiệp.

Trong vòng 5 ngày liên tiếp (27, 28, 29, 30 và 31/3): Ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sẽ phát tài, phát lộc, gia đình hưng vượng! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có sự nhanh nhạy hơn, năng lượng làm việc luôn tràn đầy, chính vì thế hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể, tài lộc ùn ùn đổ về túi.

Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình và có những suy nghĩ tích cực điều đó sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công cho riêng mình.

Đừng quên cuối tuần này Tài thần nằm ở hướng Chính Nam trong thời điểm này, hướng Tây Nam trong ngày chủ nhật. Nếu có ý định cầu tài hay khai trương, mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh có thể tham khảo thêm hướng đi này cho mình để mọi việc thêm phần thuận lợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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