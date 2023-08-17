Trong vòng 4 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, sự nghiệp sải cánh bay cao, âm thanh giàu có vang vọng

Tâm linh - Tử vi 17/08/2023 17:23

Tử vi dự đoán vào 4 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, sự nghiệp sải cánh bay cao, âm thanh giàu có vang vọng.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đa phần đều sống thật thà, ngay thẳng. Họ không vì tiền tài, vật chất hoặc những lợi ích trước mặt mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của bản thân. Người tuổi này có trách nhiệm với công việc.

Với bất cứ công việc gì, con giáp này đều đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Vì vậy, họ luôn có những màn thể hiện ấn tượng, được cấp trên ghi nhận. Người tuổi này hướng ngoại, hoạt bát nhưng cũng không kém phần kiên trì và ngoan cường.

Con giáp tuổi Tuất có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân. Họ được cát tinh chiếu mệnh nên vượng đường thăng tiến. Con giáp này có thể được nhận thêm công việc, dự án mới hoặc thuyên chuyển công việc.

Những người đầu tư làm ăn cũng gặp may mắn, chọn đúng dự án có tiềm năng để giải ngân. Một số người làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, thu về khoản lợi nhuận. Biết nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, con giáp này được tăng lương, tăng thưởng, tinh thần phấn chấn vô cùng.

Trong vòng 4 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, sự nghiệp sải cánh bay cao, âm thanh giàu có vang vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính tình chăm chỉ, cần mẫn. Dù con giáp này có thể không thông minh, tài năng như những người khác. Tuy vậy, họ sẵn sàng học hỏi để ngày một tiến bộ. Trong chuyện tình cảm, con giáp này rất chung thủy, sống có trách nhiệm với gia đình. Người tuổi này ngay thẳng, thật thà, thường nhận được sự tin cậy của người khác.

Thời gian gần đây, người tuổi Sửu chịu sức ép lớn từ nhiều phía, vận khí cũng thăng trầm nhiều. Con giáp này bắt đầu nhận tin vui, tâm trạng tích cực hơn trước. Con giáp này có thể sẽ nhận được cơ hội công việc, hợp tác làm ăn mới.

Họ cũng ký được hợp đồng quan trọng, thu về khoản lợi không hề nhỏ. Con giáp tuổi này luôn có khát vọng thay đổi, khẳng định bản thân. Vì vậy, nhờ nỗ lực hết mình, họ có thể vượt mọi chông gai và đạt được những bước tiến nhất định.

Trong vòng 4 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, sự nghiệp sải cánh bay cao, âm thanh giàu có vang vọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường có tính cách khá thực tế, thậm chí đôi lúc là thực dụng. Họ sống lý trí, biết kiềm chế cảm xúc để giải quyết công việc chung. Con giáp tuổi này chăm chỉ, tốt bụng, có thể chịu đựng áp lực và có khả năng thích nghi với hoàn cảnh.

Người tuổi Mão có tài lộc tràn vào cửa, ra ngoài gặp quý nhân, mọi việc hanh thông, thuận lợi. Trong tuần này, hầu như nguồn thu nhập chính của họ không biến động. Họ có thêm nguồn thu từ việc kinh doanh hoặc các khoản hoa hồng môi giới.

Nhờ nỗ lực, cố gắng hết mình họ gặt hái được thành công. Con giáp tuổi Mão biết sắp xếp thời gian và công sức hợp lý thì sẽ đạt được bước tiến khả quan trong sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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