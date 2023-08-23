Trong vòng 4 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp có căn làm giàu, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả

Tâm linh - Tử vi 23/08/2023 17:22

Tử vi dự đoán vào 4 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp có căn làm giàu, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tâm lý rất tốt và khá cởi mở. Họ sẽ không bao giờ lợi dụng thành công nhất thời của mình để gây rắc rối cho người khác. Con giáp này cũng sẽ không khoe khoang tài giỏi của mình trước mặt người khác mà luôn giữ thái độ khiêm tốn và luôn hành xử thận trọng để người khác không phải thất vọng về mình.

Họ nằm trong "danh sách đỏ" về sự nghiệp, đạt được những bước tiến đáng kể. Dù thế nào đi chăng nữa, những người này cũng không phạm quá nhiều sai lầm. Con giáp tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp và tăng thu nhập khiến túi tiền của mình rủng rỉnh, tiêu tiền tùy thích.

Người tuổi Thìn là những người mạnh mẽ, biết tích lũy kinh nghiệm sống để thay đổi bản thân. Con giáp này có thể bắt đầu một cuộc cạnh tranh mà kẻ thắng cuối cùng là chính họ.

Trong vòng 4 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp có căn làm giàu, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có tính cách nhiệt tình hơn, EQ cao. Trong quá trình giao tiếp với mọi người, con giáp này để lại vô số ấn tượng tốt cho người khác.

Con giáp này luôn thể hiện được thế mạnh của mình trong công việc, khiến cho lãnh đạo đánh giá cao và sẵn sàng đề bạt họ lên vị trí cao hơn.

Con giáp tuổi Dậu có thể cải thiện thành tích của mình nên áp lực cuộc sống giảm đi rất nhiều. Những người này có thể sống tốt hơn và không gặp vấn đề gì lớn.

Trong vòng 4 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp có căn làm giàu, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tính cách ôn hòa lạ thường, sống nhiệt huyết, tích cực và luôn bộc lộ tài năng của mình trong công việc.

Con giáp này có khả năng thăng tiến cao. Hơn nữa, họ có thể tích cực vận dụng đầu óc thông minh của mình để kiếm được nhiều tiền, ngân khố tăng lên trông thấy, đẩy lùi mọi khó khăn, nghèo khó trước đây.

Con giáp tuổi Tỵ là những người rất mạnh mẽ. Chỉ cần có một môi trường phù hợp để thi triển tài năng là những người này có thể bay lên bầu trời cao rộng, tiến bộ không ngừng. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn và khiến cho mọi khó khăn tan biến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, Chủ nhật 20/8/2023, 3 con giáp vét cạn lộc trời, trải thảm đỏ đón quý nhân, tiền vô bạc tỷ, lộc lá xum xuê

Đúng ngày mai, Chủ nhật 20/8/2023, 3 con giáp vét cạn lộc trời, trải thảm đỏ đón quý nhân, tiền vô bạc tỷ, lộc lá xum xuê

Tử vi ngày mới, Chủ nhật 20/8/2023, 3 con giáp vét cạn lộc trời, trải thảm đỏ đón quý nhân, tiền vô bạc tỷ, lộc lá xum xuê. Tham khảo bài viết dưới đây để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp  tử vi năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 36 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 54 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay