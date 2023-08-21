Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 21/08/2023 13:33

Tử vi dự đoán vào 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có tính cách rất tốt. Họ luôn sống có trách nhiệm, đối nhân xử thế khéo léo, tử tế với mọi người.

Con giáp này cũng biết cách giải quyết vấn đề bằng cách suy nghĩ độc đáo của riêng mình. Người tuổi Hợi sẽ thu hoạch được nhiều của cải, tạm biệt nghèo khó.

Con giáp này sẽ có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình. Công việc làm ăn của họ sẽ ngày càng phát đạt, kiếm tiền ngày càng thuận tay. Nhờ đó mà cuộc sống của họ sẽ tốt hơn, vận trình tổng thể khá suôn sẻ.

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi dễ hòa đồng, nhân hậu hơn người. Họ có phong thái tự tin được nhiều người ngưỡng mộ. Công việc làm ăn của con giáp tuổi Mùi sẽ đón nhận một điều mới mẻ. Họ không chỉ phát triển nhanh hơn mà còn kéo "bè cánh" cùng nhau tiến bộ.

Đây là giai đoạn then chốt để con giáp này thành công. Họ sẽ gặt hái những kết quả tốt trong công việc, của cải cũng thu về không ít, cuộc sống ngày càng thú vị.

Người tuổi Mùi sẽ tập trung năng lượng vào việc kiếm tiền vàg thu hoạch không nhỏ. Đây là thời điểm tốt để con giáp này thoát nghèo và làm giàu.

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh và có EQ cao nên sẽ không bị tụt hậu so với những người khác trong sự nghiệp. Họ cũng có tâm tính tốt, luôn ngay thẳng và chính trực nên theo thời gian, con giáp này sẽ có thêm nhiều bạn bè và quý nhân.

Người tuổi Thân cũng có thể tự mình nỗ lực để vươn lên. Họ sẽ thu hoạch của cải thuận lợi hơn, có thể nói là hạnh phúc nhân đôi.

Con giáp tuổi Thân không còn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, hơn nữa còn có thể gặp thêm nhiều điều tốt đẹp. Điều này giúp họ cảm thấy yêu đời, phấn chấn hơn, đủ dũng khí để dấn thân vào các kế hoạch mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp nắm trọn cơ may, làm ăn dễ dàng, thuận đường làm giàu, chạm tay vào thành công

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp nắm trọn cơ may, làm ăn dễ dàng, thuận đường làm giàu, chạm tay vào thành công

Tử vi dự đoán vào 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp nắm trọn cơ may, làm ăn dễ dàng, thuận đường làm giàu, chạm tay vào thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 36 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 53 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay