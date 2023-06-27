Trong vòng 3 tháng liên tiếp, 3 con giáp vượng quý nhân, vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, hốt bạc liền tay, phú quý vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 27/06/2023 15:51

Con giáp tuổi này được quý nhân phù trợ, công việc của họ rất suôn sẻ. Họ mang số mệnh giàu sang, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn khá chân thật, không thích vòng vo, ám chỉ. Họ khá thẳng tính, yêu ghét rõ ràng. Trong công việc, họ đầy năng lực và sức mạnh. Người tuổi này dám nghĩ dám làm và luôn là chủ nhân của những ý tưởng sáng tạo mang tính đột phá.

Con giáp tuổi Thìn có tiềm năng thành công trong sự nghiệp. Họ buôn bán rất có duyên, thích mạo hiểm. Họ mang số mệnh giàu sang, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Con giáp tuổi Thìn được quý nhân phù trợ, công việc của họ rất suôn sẻ. Họ sẽ đạt được thành tích tốt trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh sẽ ký được những hợp đồng quan trọng.

Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được thêm cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, người tuổi này sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra, kiếm tiền về đầy túi.

Trong vòng 3 tháng liên tiếp, 3 con giáp vượng quý nhân, vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, hốt bạc liền tay, phú quý vinh hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Dậu thường nói ít, làm nhiều. Họ được biết đến với tính cách cứng rắn, kiên cường. Tuy vậy, trong một số trường hợp, họ tỏ ra nóng nảy. Trong công việc, con giáp tuổi Dậu kiên trì, bền bỉ và có trách nhiệm. Họ cần cù lại tỉ mỉ nên làm gì cũng suôn sẻ.

Người tuổi Dậu được dự đoán có quý nhân phù trợ. Cùng với nỗ lực của bản thân, con giáp này không chỉ có được may mắn mà còn có cuộc sống phú quý, đủ đầy, đặt nền móng cho tương lai.

Trong thời gian tới đây, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực toàn tâm, toàn ý cho công việc. Sự nghiệp của họ hết sức hanh thông, thuận lợi. Họ làm đâu gặt đấy, vạn sự đều như ý.

Trong vòng 3 tháng liên tiếp, 3 con giáp vượng quý nhân, vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, hốt bạc liền tay, phú quý vinh hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân hậu và độ lượng. Thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ mà không toan tính, nề hà. Cũng vì như vậy mà con giáp này thường được quý nhân giúp đỡ, hậu vận hưởng nhiều phúc lộc.

Những người sinh năm Hợi sẽ có nhiều cơ hội làm ăn phát tài. Trong công việc, con đường thăng tiến của họ cũng ngày càng rộng mở. Nếu nắm bắt cơ hội đến với mình, con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhiều đối tác làm ăn sẽ tìm đến và ngỏ ý hợp tác với con giáp này. Người tuổi Hợi nỗ lực không ngừng sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trong vòng 5 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, tiền của ngập két, giàu có hết phần thiên hạ, hồng phúc dồi dào

Trong vòng 5 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, tiền của ngập két, giàu có hết phần thiên hạ, hồng phúc dồi dào

Người tuổi này có tài lộc tràn vào cửa, ra ngoài gặp quý nhân, mọi việc hanh thông, thuận lợi. Họ có thể sẽ nhận được cơ hội công việc, hợp tác làm ăn mới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 7

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy