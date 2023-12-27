Trong vòng 3 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp tiền vận giàu có, công danh sáng chói, xây nhà mua xe không cần đắn đo

Trong 3 ngày cuối năm 2023, người tuổi Tý chú trọng hình thức trình bày tất cả công việc.

Tình cảm: Người tuổi Tý tình cảm lung lay, bạn không tự tin giữ vững người mình yêu bên cạnh.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay bản thân luôn đầu tư đúng vào công việc, luôn có những thời gian làm việc ổn định.

Tài lộc: Nguồn kinh tế duy trì bền vững, luôn cố gắng trau dồi và học hỏi nhiều kiến thức mới.

Sức khoẻ: Luôn giữ tinh thần lạc quan, ăn uống nhiều món ngon và dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Độc lập, dũng cảm và có khả năng sáng tạo vô hạn, những người sinh năm Ngọ rất đặc biệt và có thể dễ dàng thành công. Dù ban đầu khởi nghiệp khá khó khăn và khốn khổ nhưng khi đã “thuận buồm xuôi gió”, Ngô sẽ thăng hoa như diều gặp gió, giàu nhanh chóng đến chóng mặt.

Trong vòng 3 ngày cuối năm 2023, người tuổi Ngọ sẽ trúng hũ vàng, kiếm tiền dễ dàng. Chỉ cần dám nghĩ, dám làm và tiếp tục phát huy thế mạnh của mình. Người sinh năm Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn, nhà cửa tràn ngập của cải, vài năm tới sẽ thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

3 ngày cuối năm 2023 mang tới những ý tưởng tốt đẹp cho tuổi Sửu. Dường như lòng tốt được khơi dậy mạnh mẽ và bản mệnh luôn muốn giúp đỡ những người xung quanh.

Con giáp này cần tạo ra một điểm dừng trong việc chi tiêu để theo đuổi đúng tiến độ tiết kiệm. Hãy xem xét lại liệu dòng tiền của bản mệnh có đang bị thất thoát ở một điểm nào đó, hay có cách nào khác để bản mệnh gia tăng thu nhập hay không.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, nhậm chức, nhập học… Do vậy, con giáp này nên bố trí công việc phù hợp để có được nhiều thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.