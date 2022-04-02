Trong vòng 22 ngày tới, top 3 con giáp ĐỎ VẬN TÀI LỘC, gom hết lộc trời, công danh sự nghiệp vô cùng xán lạn

Tâm linh - Tử vi 02/04/2022 06:15

Trong 22 ngày tới, những con giáp này phúc khí tràn đầy, sự nghiệp của họ có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính tình hiền lành, đôn hậu, thật thà. Khi thấy ai gặp khó khăn, họ sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình. Tử vi cho hay, trong 22 ngày tới, người tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, sự nghiệp lên như diều gặp gió nhờ nỗ lực hết bản thân.

Người làm kinh doanh đón thêm cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn mới. Trong khi đó, người trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hòa. Tuy nhiên, sức khỏe của người tuổi Sửu không được tốt lắm. Bạn nên thường xuyên tập thể dục buổi sáng để nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể.

Trong vòng 22 ngày tới, top 3 con giáp ĐỎ VẬN TÀI LỘC, gom hết lộc trời, công danh sự nghiệp vô cùng xán lạn - Ảnh 1
Trong 22 ngày tới, người tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, sự nghiệp lên như diều gặp gió nhờ nỗ lực hết bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, trong 22 ngày tới, vận thế của tuổi Thân có sự khởi sắc rõ rệt. Bản thân con giáp này có thể nhận thấy rõ điều đó. Người làm công ăn lương sẽ có công việc thuận lợi, được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh sẽ có thêm khách hàng, đối tác làm ăn uy tín. Tài vận vượng phát, công việc thuận lợi giúp con giáp này có tâm lý thoải mái, tinh thần phấn chấn. Không những thế, con giáp này còn có chuyện tình cảm tốt đẹp, đôi lứa thêm mặn nồng. 

Trong vòng 22 ngày tới, top 3 con giáp ĐỎ VẬN TÀI LỘC, gom hết lộc trời, công danh sự nghiệp vô cùng xán lạn - Ảnh 2
Trong 22 ngày tới, vận thế của tuổi Thân có sự khởi sắc rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong công việc, tuổi Dần giàu nhiệt huyết và luôn là chủ nhân của những ý tưởng sáng tạo. Người tuổi này giàu chí tiến thủ, không vì khó khăn, trở ngại mà nản lòng, nhụt chí. Tử vi học có nói, trong 22 ngày tới, người tuổi Dần có tài vận vượng phát, phúc lộc tràn trề.

Con giáp này nhận được cơ hội tốt để vươn tới thành công. Chưa kể, họ được quý nhân phù trợ nên tài khí tăng lên nhanh chóng. Đây là thời điểm tốt để con giáp tuổi Sửu bắt đầu khởi nghiệp, tách ra kinh doanh riêng.

Trong vòng 22 ngày tới, top 3 con giáp ĐỎ VẬN TÀI LỘC, gom hết lộc trời, công danh sự nghiệp vô cùng xán lạn - Ảnh 3
Trong 22 ngày tới, người tuổi Dần có tài vận vượng phát, phúc lộc tràn trề - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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