Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp tài lộc bao la, tiền bạc dạt dào, may mắn toàn diện, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 01:33

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp sau vận trình thăng hoa, tài chính ổn định, nhất định đón Tết 2024 đầm ấm và linh đình.

Tuổi Mùi 

Trong vòng 15 ngày tới, tuổi Mùi dễ bị kẻ xấu bụng ghen ghét. Những thành tích con giáp này gặt hái được khiến kẻ tiểu nhân chướng mắt và tìm cách hạ thấp uy tín của bản mệnh.

Tuổi Mùi phải luôn cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao, bởi không phải ai tốt với bản mệnh cũng là thực lòng. Tốt nhất, bản mệnh nên hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng và tránh tin lầm vào những lời nịnh bợ.

Về mặt tình cảm, con giáp này được nhiều người khác giới tiếp cận và đây hẳn là dấu hiệu không tốt đối với những người đã lập gia đình. Bản mệnh cần nhắc nhở mình giữ khoảng cách thích hợp, đừng thả trôi bản thân trong những thú vui.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp tài lộc bao la, tiền bạc dạt dào, may mắn toàn diện, giàu sang hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi cho biết những người Sửu chính là con giáp may mắn trong tuần mới nhận được món quà lớn của người yêu. Không chỉ là tiền bạc vật chất mà còn là một món ăn tinh thần giúp bạn có thêm động lực làm việc. Lời yêu thương đầu tuần thực sự ý nghĩa với người đang lao động hăng say, cần rất nhiều động lực.

Tình cảm tốt đẹp, tiền bạc cũng hết sức hanh thông. Tử vi cho  biết trong thời gian tới tuổi Sửu con đường công việc hiện tại đang có dấu hiệu thăng quan tiến chức, bạn hãy cố gắng để nắm được cơ hội ngàn vàng này nhé. Những người tuổi Sửu khi càng nỗ lực sẽ càng gặt hái được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Những người tuổi Sửu chính là con giáp phát tài trong 15 ngày tới. Người tuổi Sửu đừng bỏ qua những thời gian vàng ngọc này để cuộc sống viên mãn.

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp tài lộc bao la, tiền bạc dạt dào, may mắn toàn diện, giàu sang hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Trong vòng 15 ngày tới, người tuổi Dậu tinh xảo nhiều các công việc thủ công.     

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay bạn cực kì khéo tay trong chính công việc bản thân yêu thích   

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm bạn không kì vọng quá nhiều, luôn thích được nhiều người yêu thương.

Tài lộc: Tài lộc vượng phát, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người khác.

Sức khoẻ: Trao đi nhiều kiến thức dinh dưỡng bổ ích cho gia đình.   

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp tài lộc bao la, tiền bạc dạt dào, may mắn toàn diện, giàu sang hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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