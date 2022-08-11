Trong vòng 123 ngày tới, 3 con giáp trang bị 'lá chắn bảo hộ' của Thần Tài, xui xẻo khó lòng tấn công, may mắn kết bạn, phúc khí ngập tràn, ôm trọn tiền tài, tình duyên đậm đà

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 19:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn trong 123 ngày tới nhé!

Trong vòng 123 ngày tới, 3 con giáp trang bị 'lá chắn bảo hộ' của Thần Tài, xui xẻo khó lòng tấn công, may mắn kết bạn, phúc khí ngập tràn, ôm trọn tiền tài, tình duyên đậm đà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc đọ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Con giáp này cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút.

Trong vòng 123 ngày tới, con giáp tuổi Tuất rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình.

Trước đó, do không giỏi ăn nói nên việc quyến rũ người khác giới có vẻ bị trắc trở nhưng vào 123 ngày tới, họ sẽ được đối tượng mình thích theo đuổi quyết liệt.

Con giáp tuổi Tuất có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tuy hơi lầm lì nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống.

Họ là những người tương đối "lạnh nhạt" với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên trong 123 ngày tới, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được "đầy bồn đầy bát".

Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Trong thời gian tới, người tuổi Sửu có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng le lói tin vui. Do con giáp này không giỏi giao du nên tình duyên còn lận đận.

Để thoát khỏi cảnh độc thân càng sớm càng tốt, không bị "đen tình đỏ bạc" thì cần phải cởi mở và năng tụ tập, giao lưu nhiều hơn. Có thể nói, may mắn với con giáp tuổi Sửu về mọi mặt, tình tiền đều được "bật đèn xanh" cho họ.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc tuổi Tuất hanh thông trong 123 ngày tới, họ cũng sẽ gặp được một nhóm bạn mới, trong số những người bạn này sẽ có họ quý nhân sẽ mở ra con đường mới cho họ.

Người tuổi Mão cũng là người thích giúp đỡ người khác và họ cũng nhận lại tương xứng với những gì bỏ ra. May mắn có thể nhân đôi trong 123 ngày tới, con giáp tuổi Mão không chỉ có thể thăng chức, tăng lương mà còn nhờ mai mối để có được một cuộc hôn nhân lý tưởng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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