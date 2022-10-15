Tròng vòng 12 tiếng nữa, Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp tài lộc ùn ùn kéo đến không đỡ kịp, đắc tài đắc lộc, sống đời phủ phê

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 07:05

Tròng vòng 12 tiếng nữa, Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp tài lộc ùn ùn kéo đến không đỡ kịp, đắc tài đắc lộc, sống đời phủ phê

Tuổi Hợi

Đường tài lộc trong 12 giờ tới của Hợi khởi sắc lên trông thấy, vận trình càng tăng tiến rõ rệt, cả nguồn thu chính và phụ của đều tăng. Có lẽ bạn đang đi đúng hướng lại thêm quý nhân trợ mệnh nên làm gì cũng dễ dàng thành công hơn người khác. Nhờ vậy mà lợi nhuận thu về lớn hơn nhiều so với thời điểm trước đó, không phải lo lắng nhiều về chuyện chi tiêu nữa.

Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Hợi tiến hành các hoạt động cầu tài như khai trương, mở hàng, mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn vì khả năng thành công rất cao do có cát tinh trợ lực. Điều này cho thấy bạn có cơ hội nâng cao thu nhập cho mình, chuyện chi tiêu cũng trở nên thoải mái hơn, không phải lo lắng quá nhiều.

Tròng vòng 12 tiếng nữa, Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp tài lộc ùn ùn kéo đến không đỡ kịp, đắc tài đắc lộc, sống đời phủ phê - Ảnh 1
Đường tài lộc trong 12 giờ tới của Hợi khởi sắc lên trông thấy, vận trình càng tăng tiến rõ rệt, cả nguồn thu chính và phụ của đều tăng. Có lẽ bạn đang đi đúng hướng lại thêm quý nhân trợ mệnh nên làm gì cũng dễ dàng thành công hơn người khác. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Trong 12 giờ tới tuổi Dần sẽ có tài lộc dồi dào, tiền bạc tăng tiến ầm ầm. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra nắm bắt là sẽ có được những gì mình muốn. Chuyện làm ăn của người tuổi Dần càng thêm thuận lợi, làm gì cũng dễ dàng, gặt hái được thành quả tốt đẹp. Bạn may mắn khi không gặp quá nhiều trở ngại, hợp tác làm ăn có lợi, tiền bạc kiếm được cũng dễ hơn so với bình thường. 

Chuyện kinh doanh buôn bán của Dần trong thời điểm này khá tốt, nguồn thu nhập không đến nỗi nào. Trong khi đó người làm công ăn lương cũng có thêm nguồn thu phụ, tài lộc đến bất ngờ, chẳng phải lo phiền mà có thể thoải mái chi tiêu những gì mình muốn. Tài lộc khởi sắc, kinh doanh, đầu tư đều có dấu hiệu thu lời. 

Tròng vòng 12 tiếng nữa, Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp tài lộc ùn ùn kéo đến không đỡ kịp, đắc tài đắc lộc, sống đời phủ phê - Ảnh 2
Trong 12 giờ tới tuổi Dần sẽ có tài lộc dồi dào, tiền bạc tăng tiến ầm ầm. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra nắm bắt là sẽ có được những gì mình muốn. Ảnh minh họa:

Tuổi Mão

Chưa đầy 12 giờ tới là thời điểm phát tài của tuổi Mão. Đây là lúc cực kì thích hợp cho những người làm ăn buôn bán đạt được những bước chuyển mình mạnh mẽ về mặt tài chính. Các đơn hàng gia tăng nhanh chóng, bản mệnh có thể xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh để đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.

Với những bạn làm công ăn lương, thu nhập của bạn cũng sẽ có thêm nhiều tín hiệu đáng mừng khi nhờ những mối quan hệ xã giao mà có thêm nghề tay trái, từ đó có thêm nguồn thu mới cho mình. Một vài bản mệnh còn hưởng lộc điền sản, đất cát, thực hiện các giao dịch liên quan đến lĩnh vực này khá nhanh và thành công. 

Tròng vòng 12 tiếng nữa, Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp tài lộc ùn ùn kéo đến không đỡ kịp, đắc tài đắc lộc, sống đời phủ phê - Ảnh 3
Với những bạn làm công ăn lương, thu nhập của bạn cũng sẽ có thêm nhiều tín hiệu đáng mừng khi nhờ những mối quan hệ xã giao mà có thêm nghề tay trái, từ đó có thêm nguồn thu mới cho mình. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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