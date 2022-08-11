Trong vòng 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, ai khổ mặc ai, xui xẻo của 3 CON GIÁP này bị triệt tiêu, tài vận nâng cấp, túi tiền rủng rỉnh, may mắn bao vây

Trong cuối tháng 7 âm lịch tới đây, mọi xui xẻo của tuổi Hợi nhanh chóng qua đi, vận may và tiền tài sẽ kéo đến. Có thể, trong tháng này hầu bao sẽ rủng rỉnh, có tài vận ngoài ý muốn, từ đó mọi khó khăn sẽ được giải quyết triệt để.

Trời sinh những người tuổi Hợi luôn có phúc khí và nội tâm lương thiện. Họ không dễ dàng bị gục ngã bởi những khó khăn. Trong thâm tâm của tuổi Hợi luôn tin rằng thượng đế rất công bằng, mất đi cái này sẽ được cho lại cái khác, họ không quá quan trọng, nói đúng hơn người tuổi Hợi không tham sân si. Họ luôn âm thầm làm những việc tốt, mà bản thân họ cũng cảm thấy thích và tự nguyện, cũng chính điều này khiến vận may đến với họ càng ngày càng nhiều.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất thường nói ít làm nhiều, họ không hay để ý nhưng luôn biết được nỗi khó khăn của người khác. Bất kể làm việc gì, tuổi Tuất đều muốn tất cả được hưởng lợi chung, giống như kiểu có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, vì vậy mà tuổi Tuất luôn tích lũy được nhiều phúc đức của trời ban. Vận mệnh của tuổi Tuất có thể không quá sung sướng nhưng họ luôn có một hoặc hai quý nhân âm thầm phù trợ.

Trong tháng 7 âm lịch tới đây, mọi chuyện khó khăn trước đó đều có thể được giải quyết êm đẹp, không những thế trong chuyện tình cảm có chuyển biến đặc biệt, gặp được đối tượng như ý, có thể nên duyên vợ chồng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng là một trong những con giáp may mắn trong tháng cô hồn, thời gian may mắn kéo dài tới hết tháng 9 dương lịch.

Nguyên do may mắn đến là trong cuộc sống bình thường người tuổi Mùi phần lớn biết sống hiền lành, chân thật, đặt chữ "tâm" lên hàng đầu để biết phải làm gì cho đời, cho người.

Người tuổi Mùi có quý nhân giúp đỡ, gặp vận may về tài lộc nhiều gấp 2-3 lần so với bình thường vào những ngày cuối tháng cô hồn.

Nhờ được hướng dẫn tận tình cách làm giàu nên người tuổi Mùi có thể ăn sung mặc sướng ở đời này.

May mắn nhất là người tuổi Mùi tìm được bạn đời chân thành, chung thủy, có được tình cảm chân ái và cùng hạnh phúc trăm năm. Nhờ vậy cha mẹ cũng vui, tinh thần tốt thì sức khỏe dồi dào, sống trường thọ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!