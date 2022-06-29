Trong tuần tới (04-10/7), 3 con giáp sẽ được thần may mắn chiếu cố, nghèo mấy cũng giàu sang viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 22:15

3 con giáp sau sẽ được thần may mắn mỉm chiếu cố, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Dần

Nếu như trong nửa đầu năm 2022, tuổi Dần gặp phải một số trở ngại trong cuộc sống, có tiểu nhân hãm hại thì đến nửa sau của năm, những xui xẻo, vận hạn này sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn không ngờ đến với họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, với bản lĩnh vốn có của mình, nhất là sự thông minh, nhanh nhẹn, độc lập, tuổi Dần sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn, tự là quý nhân của chính mình trong khoảng thời gian này.

Tử vi học có nói, tuần tới (04-10/7) là giai đoạn may mắn đỉnh cao của người tuổi Dần, hầu như họ làm gì cũng thành công, thu được kết quả ngoài mong đợi. Nếu biết nắm bắt cơ hội, nỗ lực hết sức, họ có thể trở nên vô cùng giàu có và sẽ có một cú về đích viên mãn vào dịp cuối năm.

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Tuần tới (04-10/7) là giai đoạn may mắn đỉnh cao của người tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, Tuất đã gặp thuận lợi ngay từ dịp đầu năm. Với những người mới bắt đầu kinh doanh hay chuyển việc, đây là thời cơ tuyệt vời để họ tạo dựng sự nghiệp, kiếm tiền làm giàu.

Với khả năng phân tích cực tốt, họ có thể đạt được những thành tựu rực rỡ, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, giữa năm lại là khoảng thời gian thử thách tuổi Tuất, với một số trở ngại mà họ cần phải vượt qua thì mới tiến đến thời điểm vàng thứ 2 trong năm.

Tử vi học có nói, tuần tới (04-10/7), tuổi Tuất sẽ gặp may không để đâu cho hết. Nếu biết tận dụng thời cơ, họ có thể trở thành một trong số những con giáp giàu nhất dịp cuối năm.

 

 

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2022 là một năm có nhiều tài lộc với người tuổi Thân, đặc biệt là về mặt tài chính. Họ sẽ có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp, và đi kèm với đó là sự giàu có.

Khoảng thời gian đầu năm, tuổi Thân phải đối mặt với một số thử thách, cả về chuyện tài chính lẫn sức khỏe. Tuy nhiên, vượt qua được những chuyện này thì càng về cuối năm họ lại càng trở nên viên mãn, sung túc hơn.

Tử vi học có nói, tuần tới (04-10/7) là thời kỳ may mắn đỉnh cao của người tuổi Thân, nếu biết nắm bắt, hiện thực hóa những kế hoạch họ ấp ủ trong năm thì có thể thu về những thành quả vô cùng rực rỡ, tiền bạc không những đầy túi, mà những chuyện khác trong cuộc sống cũng vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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