Trong tuần mới này (21/8 - 27/8), vạn sự khởi phát, 3 con giáp ví tiền dày cộm, thóc lúa đầy bồ, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 21/08/2023 07:50

Tử vi dự báo, trong tuần mới này, có 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc lá đủ đầy.

Tuổi Tý

Tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu. Dù phải nếm trải khá nhiều cơ cực, khó khăn và thất bại nhưng Tý chưa bao giờ đầu hàng số phận. Họ quyết tâm đổi đời, không ngừng hoàn thiện bản thân nên đã chiến thắng nghịch cảnh, vươn lên làm giàu.

Trong tuần mới này nhờ được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân chiếu cố Tý sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Đặc biệt, đây cũng chính là thời cơ vàng để con giáp giàu có này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng không được.

Trong tuần mới này (21/8 - 27/8), vạn sự khởi phát, 3 con giáp ví tiền dày cộm, thóc lúa đầy bồ, phúc lộc vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời gian gần đây, người tuổi Dần gặp nhiều phiền phức trong công việc, chuyện tình cảm không thuận lợi, tài vận đình trệ khiến bạn chán nản không thôi. Tử vi có nói, tuần mới dự đoán, vận thế của Dần khởi sắc, Thần Tài chống lưng nên may mắn liên tiếp kéo đến.

Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhanh chóng trong công việc, dễ dàng được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với nguồn thu nhập khủng. Lời khuyên dành cho bạn trong thời gian này là hãy chú ý nắm bắt cơ hội hiếm có để đổi đời, kẻo lỡ hối hận!

Trong tuần mới này (21/8 - 27/8), vạn sự khởi phát, 3 con giáp ví tiền dày cộm, thóc lúa đầy bồ, phúc lộc vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Khôn ngoan, tinh tế lại có chí tiến thủ nên Thìn sớm gặt hái được những thành tựu đáng nể khi còn khá trẻ. Dẫu mang mệnh phú quý nhưng Thìn chưa bao giờ dựa dẫm bất cứ ai. Họ phấn đấu miệt mài, chăm chỉ làm việc để khẳng định tài năng của chính mình.

Được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên tài vận của con giáp giàu sang này sẽ khởi sắc ngoạn mục trong tuần mới này. Tiền ùa vào nhà, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần trời ban cho tuổi Thìn. May mắn trong thời gian ngắn này khiến ai cũng phải ghen tị với bạn.

Trong tuần mới này (21/8 - 27/8), vạn sự khởi phát, 3 con giáp ví tiền dày cộm, thóc lúa đầy bồ, phúc lộc vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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