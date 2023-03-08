Trong tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'chấm sổ vàng', thu hái bộn tiền, phú quý vượng tài

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 04:35

Trong tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này làm ăn phát tài, phát lộc, thu hái bộn tiền, vượt mọi khó khăn.

Tuổi Hợi

Là một trong số những con giáp phát tài trong tuần cuối tháng 2 âm lịch, người tuổi Hợi có thể đón bước nhảy vọt về tài chính nhờ biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn luôn chờ đợi một cơ hội tốt đến với mình, việc mở rộng mối quan hệ sẽ giúp tăng cường cơ hội gặp được quý nhân, rất hữu ích cho con đường bạn đang đi. Tinh thần thoải mái tích cực nên bạn làm mọi thứ nhanh hơn, cải thiện hiệu suất rất tốt.

Bạn đang cho thấy khả năng tính toán thông minh và nhanh nhạy của mình. Nhờ vậy, tiền cứ thế đổ về túi, kha khá rắc rối tiền bạc từ trước cũng nhanh chóng được giải quyết. Đối với những người làm ăn buôn bán kinh doanh cũng có lộc, hàng hóa bán đắt như tôm tươi, khách hàng tự tìm đến nhờ uy tín, chất lượng sản phẩm mà bạn đã tạo dựng bấy lâu.

Tuổi Tuất

Trong tuần cuối tháng 2 âm lịch là thời gian tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc. Bạn đang có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần nắm bắt kịp thời là phát lộc. Cơ may lúc này chủ yếu dành cho những người theo nghề buôn bán kinh doanh, làm việc tự do là chính. Cát khí sẽ giúp con giáp này nhạy bén phát hiện ra cơ hội kiếm tiền trong lúc mọi người còn chưa nhìn thấy nên thu được không ít tiền bạc.

Tuy nhiên, bạn vẫn phải cân nhắc thật kĩ trước khi đổ tiền vào đầu tư. Đừng tùy tiện làm theo người khác, cũng đừng dễ dàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng. Các kế hoạch đầu tư kinh doanh đều cần thêm thời gian trước khi thu được lời lãi, bản mệnh nên tiếp tục cố gắng và kiên nhẫn chờ đợi thành quả sau cùng.

Tuổi Sửu

Tài lộc chính là điểm sáng lớn nhất của người tuổi Sửu trong tuần cuối tháng 2 âm lịch. Con giáp này được tài tinh trợ lực, tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Người làm đầu tư kinh doanh nên tranh thủ cơ hội để mở rộng mạng lưới khách hàng, với sự uy tín của mình, bạn chắc chắn sẽ chinh phục được lòng tin của cả người cũ và người mới.

Việc hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, nguồn thu ngày càng lớn đủ để bản mệnh chi tiêu cho các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày cũng như tiết kiệm được một khoản kha khá cho những tình huống cấp bách về sau. Tuy nhiên, cơ hội sẵn có nhưng nếu bạn không quyết đoán thì chẳng thu được gì. Thời cơ này không dễ mà có nên con giáp này phải nhanh tay nắm bắt mới thành công, đừng nhút nhát, sợ thất bại nếu không bản mệnh sẽ khó có được thứ mình muốn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng độc đắc liên tiếp 3 lần từ ngày 8/3 đến 24/3, Thần Tài rót lộc, tiền bạc ùn ùn, 3 con giáp được ơn trên cho mệnh giàu có, vận thế không ngừng tăng cao

Trúng độc đắc liên tiếp 3 lần từ ngày 8/3 đến 24/3, Thần Tài rót lộc, tiền bạc ùn ùn, 3 con giáp được ơn trên cho mệnh giàu có, vận thế không ngừng tăng cao

Tử vi có nói, từ ngày 8/3 đến 24/3, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban lộc, ngồi yên cũng có tiền tiêu, sung sướng không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần cuối tháng 2 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày 17/2 âm lịch tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 1 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 10 giờ 37 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 51 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 59 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 11 giờ 3 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng