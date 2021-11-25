Trọng tình trọng nghĩa, 3 con giáp này luôn được thần may mắn lẫn quý nhân phù trợ

Tâm linh - Tử vi 25/11/2021 23:00

Trong số 12 con giáp, những con giáp này luôn được thần may mắn lẫn quý nhân phù trợ vì bản tính trọng tình trọng nghĩa.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vừa lương thiện lại vừa dễ gần, là người không có dã tâm. Cho dù trong số 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp thông minh nhất nhưng họ lại rất thật thà, trọng tình trọng nghĩa.

Người tuổi Mùi hay hoài niệm về chuyện cũ và luôn luôn nhớ ơn những người trước đây đã giúp đỡ mình và khi có cơ hội sẽ luôn tìm cách báo đáp ân nhân. Chính vì vậy phúc báo và may mắn luôn đến với người tuổi Mùi.

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Phúc báo và may mắn luôn đến với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn là người khoan dung, luôn rộng lượng với những người xung quanh, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà so đo , tính toán. Điều này là do tính cách của người tuổi Hợi, con giáp này chỉ thích một cuộc sống yên bình, không thích sự cạnh tranh khốc liệt, và cũng không muốn vì danh lợi mà phải tranh đấu đến cùng.

Thông thường người có tính cách như người tuổi Hợi sẽ có vận thế rất tốt, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Tâm địa của người tuổi Hợi hiền lành, lương thiện, thường ra tay giúp đỡ kẻ yếu hoặc những người gặp khó khăn. Chính vì vậy phúc khí và tài vận của người tuổi Hợi luôn dồi dào và họ cũng luôn gặp được quý nhân vào những thời điểm khó khăn của cuộc đời.

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Thông thường người có tính cách như người tuổi Hợi sẽ có vận thế rất tốt, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là người rất nhạy cảm, dường như luôn luôn đề cao cảnh giác. Tuy vậy, con giáp này lại thích một cuộc sống an yên. Họ đa nghi nhưng tâm địa lại không xấu mà ngược lại luôn có sự đồng cảm, thương cảm với người khác.

Người tuổi Tý biết ơn báo ơn, người khác tốt với họ, họ sẽ mãi khắc ghi trong lòng, chỉ cần có cơ hội sẽ báo đáp lại ân nhân. Người tuổi Tý tuy thường đề phòng người khác nhưng lại không bao giờ chủ động hãm hại người khác, đó là do bản thân họ bẩm sinh đã mang rất nhiều phúc khí và cuộc sống luôn luôn gặp được nhiều may mắn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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