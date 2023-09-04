Trong thứ 2, 3, 4 đầu tuần (từ ngày 4/9 - 6/9), 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh lẫn sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 04/09/2023 08:08

Tử vi có nói, trong thứ 2, 3, 4 đầu tuần, 3 con giáp may mắn có số giàu sang, vận trình vượng phát. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán, trong thứ 2, 3, 4 đầu tuần, người tuổi Ngọ vận trình sung túc, vận may đủ đầy. Được Thần tài ban phúc, con giáp làm ăn suôn sẻ, tiền bạc đầy nhà. Bên cạnh đó, bản thân con giáp chăm chỉ, cần mẫn làm việc vì thế mà bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Không chỉ vậy, từ thời điểm này, bản mệnh có thể gặp được niềm vui tài lộc nên hãy cố gắng nắm bắt nhé. Các hạng mục có bản mệnh tham gia vào đều thành công rực rỡ, nâng cao thu nhập. Uy tín, địa vụ của Ngọ cũng vì vậy mà tăng lên.

Trong thứ 2, 3, 4 đầu tuần (từ ngày 4/9 - 6/9), 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh lẫn sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy, trong thứ 2, 3, 4 đầu tuần, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng.

Từ thời điểm này, bạn sẽ có cơ hội phát huy năng lực, khẳng định vị thế. Thu nhập cũng vì vậy mà được nâng cao. Con giáp may mắn có số giàu ở tuổi trung niên nên hãy cố gắng từ bây giờ để tương lai càng thêm huy hoàng, vững mạnh. 

Trong thứ 2, 3, 4 đầu tuần (từ ngày 4/9 - 6/9), 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh lẫn sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong thứ 2, 3, 4 đầu tuần, người tuổi Tỵ gặp điều cát lợi, làm gì cũng sinh lời. Tinh thần phấn chấn, con giáp xử lý được khối lượng công việc khổng lồ một cách nhanh chóng. Thậm chí là cả lĩnh vực sáng tạo bạn cũng biết cách đưa ra các ý tưởng vô cùng táo bạo, ấn tượng.

Tiền tài từ giai đoạn này Tỵ kiếm nhiều vô kể, con giáp có thể suy nghĩ đến việc tái đầu tư để kiếm lời hay đơn giản mua đồ "tự thưởng" cho mình vì thời gian cố gắng trước đó. Được quý nhân phù trợ, Tỵ tìm được hướng đi mới trong công việc, thăng tiến không ngừng.

Trong thứ 2, 3, 4 đầu tuần (từ ngày 4/9 - 6/9), 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh lẫn sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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