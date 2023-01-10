Trong nửa đầu năm Quý Mão 2023: Tam hợp xuất hiện, 3 con giáp vui như bắt được VÀNG, bùng nổ tài lộc, rộng mở công danh

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 08:58

Theo dự đoán tử vi nửa đầu năm Quý Mão 2023, những con giáp sau sẽ được quý nhân phù trợ, mang lại may mắn bất ngờ, sự nghiệp bước sang trang mới.

Tuổi Dần

Theo tử vi nửa đầu năm Quý Mão 2023, Tam Hợp xuất hiện lúc này cho thấy đây là quãng thời gian ngọt ngào dành cho người tuổi Dần. Chuyện tình cảm và gia đình đều chan hòa hơn trước. Người độc thân hứa hẹn có cuộc gặp gỡ thú vị với người khác giới. Người tuổi Dần nhờ có Thiên Tài soi sáng mà nhìn tới đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền. Bạn thấy được tín hiệu tích cực về chuyện tiền bạc. Một số công việc làm thêm của bạn đã bắt đầu có kết quả, thu nhập dù tăng nhẹ cũng đủ làm bạn hài lòng.  

Ngũ hành xung khắc chỉ ra rằng đây là thời gian để sống chậm lại, tập trung cho việc nghỉ ngơi và chữa lành tâm hồn. Bạn có thể lựa chọn các hoạt động như tập thể dục nhẹ nhàng hoặc dành thời gian để dọn dẹp, trang trí lại không gian sống của mình.

Trong nửa đầu năm Quý Mão 2023: Tam hợp xuất hiện, 3 con giáp vui như bắt được VÀNG, bùng nổ tài lộc, rộng mở công danh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi của 12 con giáp dự đoán nửa đầu năm Quý Mão 2023, Tam Hợp che chở giúp cho chuyện tình cảm con giáp tuổi Ngọ rất khởi sắc, ai còn độc thân hãy chuẩn bị chào đón một mối lương duyên bất ngờ. Mặt sức khỏe có phần đi xuống, bạn nên chú ý chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Chính Quan chỉ ra rằng lúc này tuổi Ngọ có thể phải đứng trước hai ngã rẽ sự nghiệp quan trọng. Những lời đóng góp của bạn bè và tiền bối trong nghề sẽ giúp ích cho bạn. Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui cho những ai đang nỗ lực cải thiện thu nhập, có thể bạn có thêm việc làm, một dự án mới hoặc được người khác hỗ trợ công việc trong khả năng của mình. Bạn cố gắng làm thật tốt và nhận về số tiền xứng đáng nhé.

Trong nửa đầu năm Quý Mão 2023: Tam hợp xuất hiện, 3 con giáp vui như bắt được VÀNG, bùng nổ tài lộc, rộng mở công danh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài giúp công việc của Dậu ở mức an toàn, tránh được tai họa bất ngờ xảy ra, đặc biệt là những bạn làm tự do hoặc thừa kế sản nghiệp của cha mẹ. Kỷ luật chính là chìa khóa thành công trong cuộc sống, khi học được cách hoàn thành những thứ mình không muốn làm, bạn sẽ còn tiến rất xa nữa.

Dậu cũng có thu nhập khá tốt, những người bị nợ lương sẽ sớm đòi lại được tiền. Thời gian tới hãy mạnh dạn đề xuất tăng lương với cấp trên nếu như bạn có năng lực thật sự, đừng có ngại vì ngại là thiệt thân đó nha. Cục diện Hỏa khắc Kim cho thấy con giáp này khá mệt mỏi và đau đầu vì chuyện tình cảm. Bên ngoài cười nói vui vẻ nhưng bên trong lòng đang nổi bão giông. Trong lòng còn chứa oán hận thì hạnh phúc đâu còn chỗ trống để tồn tại.

Trong nửa đầu năm Quý Mão 2023: Tam hợp xuất hiện, 3 con giáp vui như bắt được VÀNG, bùng nổ tài lộc, rộng mở công danh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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