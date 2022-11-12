Trong những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, gặp nhiều may mắn, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 12:17

3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, tiền tài dư dả, muốn gì được nấy trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất thông minh, luôn có những sáng kiến và cách nghĩ độc đáo trong công việc nên sẽ tìm được rất nhiều cơ hội làm giàu. Ngoài ra, do tính cách hòa đồng, nhiệt tình nên các mối quan hệ bạn bè, xã hội đều rất tốt, thường trong những lúc cần thiết, con giáp này sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Trong những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, người tuổi Tỵ may mắn tột bậc do vừa được Thần Tài phù hộ, đồng thời lại có quý nhân giúp đỡ nên liên tiếp đón nhận hỷ sự trong mọi mặt của cuộc sống. Công việc thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, hết lại đầy, gia đình hôn nhân thì viên mãn hạnh phúc, con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang.

Trong những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, gặp nhiều may mắn, đại cát đại lợi - Ảnh 1
Trong những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, người tuổi Tỵ may mắn tột bậc. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hòa đồng, rất giỏi ngoại giao, khéo léo trong đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu quý và luôn có người giúp đỡ khi gặp khó khăn. Những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, do cung quan lộc xuất hiện cát tinh nên tài vận hưng phát, người tuổi Mão rất dễ dàng trong việc kiếm được những khoản tiền lớn. Ngoài ra, do được quý nhân giúp đỡ nên tài lộ không ngừng mở rộng, con giáp này sớm có thể có được cuộc sống giàu sang.

Tuổi Tý

Khả năng quan sát, đánh giá của người tuổi Tý rất tốt, cộng thêm tính cách dám nghĩ dám làm, hơn nữa thời gian cuối năm lại được cát tinh soi chiếu, vận thế của con giáp này chuyển biến khả quan nên “chiêu tài là nhập tài”, “cầu tài là đắc tài”. Thời gian những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, do gặp may mắn trong công việc nên nguồn thu nhập chính của người tuổi Tý không những ổn định và còn tăng lên gấp đôi, gấp ba. Ngoài ra, việc đầu tư của con giáp này cũng đem lại những khoản lợi nhuận không nhỏ. Điều này giúp cho cuộc sống của người tuổi Tý khởi sắc rực rỡ.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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