Trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy, vận may ập vào nhà 3 con giáp, phát tài cực to, đại phú đại quý, tiền bạc sung túc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 09:25

Khổ tận cam lai, trong thời gian này, 3 con giáp may mắn sẽ sung túc đủ đầy, tài lộc nở rộ, làm gì cũng kiếm được bộn tiền.

Tuổi Sửu

Sửu được mệnh danh là con giáp hiền lành, thiện lương và rất chăm chỉ. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước thì Sửu vẫn ngoan cường tiến về phía trước, tự tin khẳng định chính mình. Nhờ thế, con giáp may mắn này vẫn công thành danh toại.

Trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy nhờ có cát tinh chiếu mệnh Sửu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, ăn nên làm ra. Không chỉ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Sửu còn trở thành con giáp giàu có ngút trời, tiền ào ào chui vào túi, cứ vơi lại đầy.

Trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy, vận may ập vào nhà 3 con giáp, phát tài cực to, đại phú đại quý, tiền bạc sung túc đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi con giáp có nói, bước sang ngày thứ Sáu và thứ Bảy, may mắn sẽ đến với người tuổi Hợi. Đây sẽ là thời điểm giúp đời Hợi hưng thịnh, làm ăn vượng phát. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, của nả đầy nhà chính là phúc phần trời cho Hợi.

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, kiên định và bình tĩnh trong công việc, Hợi ắt gặt hái nhiều thành công đáng nể. May mắn theo chân sẽ giúp Hợi phơi phới hân hoan, lộc lá đầy nhà. Bản mệnh nên nắm chắc lấy cơ hội này.

Trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy, vận may ập vào nhà 3 con giáp, phát tài cực to, đại phú đại quý, tiền bạc sung túc đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những tháng ngày qua, người tuổi Dậu phải nếm trải khá nhiều chông chênh, cơ cực trong sự nghiệp và cuộc sống. Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, hãm hại hết lần này đến lần khác khiến Dậu khốn đốn trăm bề, sự nghiệp chững lại.

May mắn thay, bước sang ngày thứ Sáu và thứ Bảy, vận số của Dậu sẽ được cải thiện đáng kể. Con giáp này ngày càng phát tài phát lộc, phú quý an nhàn, gánh tiền về tay khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy, vận may ập vào nhà 3 con giáp, phát tài cực to, đại phú đại quý, tiền bạc sung túc đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày 16/2, 17/2, 18/2: Những 3 con giáp này số đỏ bậc nhất, hưởng trọn tài lộc của thiên hạ, phúc khí ngời ngời, an nhàn sung túc

Sau ngày 16/2, 17/2, 18/2: Những 3 con giáp này số đỏ bậc nhất, hưởng trọn tài lộc của thiên hạ, phúc khí ngời ngời, an nhàn sung túc

Dự đoán đúng ngày 16/2, 17/2, 18/2, những con giáp này sẽ vô cùng giàu có, vận khí hanh thông, thành công hơn người.

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