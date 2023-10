Trong ngày mai (8/4/2023), TOP 3 con giáp NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH, NHỊ KIẾN KHUYNH TÂM, được ông Tơ bà Nguyệt SE DUYÊN ĐÔI LỨA, gặp được người tình trong mộng

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TUẤT

Con đường quan lộ tốt đẹp, ngũ hành tương sinh mang đến may mắn cho con giáp tuổi Tuất, dự án cứ thế phát triển từng ngày và dần đi tới cái đích cuối cùng. Lộc tài rơi vào cảnh chật vật do con giáp này vẫn chưa thực sự thoát khỏi hạn tam tai. Thật lòng thôi là chưa đủ đâu nhé, tuổi Tuất cần phải cho đối phương cảm nhận được sự yên tâm, bình an khi ở bên bạn thì người ta mới có thể tin tưởng mà dựa vào.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI HỢI

Theo tử vi hàng tháng, là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Hợi. Nhìn chung, các phương diện sự nghiệp, tài lộc hay tình duyên đều sẽ có những bước tiến đáng kể.

Tuổi Ất hợi nam mạng tháng này có thể có thêm nhiều trách nhiệm hơn trong công việc. Tuy nhiên, điều này không làm những chú heo quá lo lắng, do trước đó công việc của tuổi Hợi đang rất thuận lợi.

Tình hình kinh tế cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được thưởng nóng, thậm chí là tăng lương nhờ những thành tích đã gặt hái được. Trong khi đó, người làm kinh tế nên nhân thời điểm này để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn buôn bán. Thời điểm này, bạn có cơ hội gặp được những đối tác triển vọng.

Chuyện tình cảm cũng khá hanh thông khi người độc thân được giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng. Còn nếu đang ấp ủ trong lòng bóng hình của một ai đó, bạn cũng nên bày tỏ với đối phương. Tin rằng sự chân thành của bạn sẽ khiến người đó cảm động.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!