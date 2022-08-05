Trong ngày hôm nay (5/8/2022) 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, công việc không mấy thuận lợi

Đường tiền bạc không tốt vì va phải Tương Phá. Tiền làm ra không đủ tiêu, toàn chi cho đám đình, thuốc men, con cái, chuyện trong nhà. Số tự lập cũng không nhờ vả được ai, bí tiền cũng phải tự bươn chải chứ không được ai cho nửa xu.

Thương Quan lâm mệnh khiến công việc của Dậu trắc trở, dễ gặp họa bất ngờ. Bản mệnh đừng chểnh mảng kẻo bị cấp trên khiển trách. Làm việc gì cũng nên khiêm tốn, hống hách chỉ thiệt thân, không chừng lại mất cái ghế đang ngồi, nghỉ việc đột xuất, cầu tài không thành.

Đường tình cảm may mắn nhờ Kim sinh Thủy nên ai không tốt thì không nên tiếc, cứ thẳng tay loại họ khỏi danh sách bạn bè. Con giáp may mắn này hay được mọi người quý mến vì tính cách hiền lành, được việc, sống biết điều. Con cháu cũng được hưởng lộc ké nhờ đức tính tốt của bạn.

Tuổi Ngọ

Cảnh báo ngày (5/8/2022) người tuổi Ngọ về những xui rủi bản mệnh có thể phải đối mặt trong ngày này. Ảnh minh họa: Internet

Cảnh báo ngày (5/8/2022) người tuổi Ngọ về những xui rủi bản mệnh có thể phải đối mặt trong ngày này. Công việc có cạnh tranh, đấu đá ngầm tác động không nhỏ đến những kế hoạch của bạn. Có lẽ bạn cần có những tính toán dự phòng cho trường hợp xấu xảy ra.

Ngày này nếu có thị phi ập đến, tuổi Ngọ tốt nhất nên im lặng cho qua chuyện và tập trung làm đúng bổn phận của mình là được. Nếu cứ cố đối chọi lại những lời gièm pha đó, bạn sẽ càng thiệt thân hơn mà thôi. Thời gian sẽ chứng minh con người bạn, không giải thích quá nhiều vì chỉ tốn công vô ích mà thôi.

Chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ khi hai bạn có chút tranh cãi dẫn đến hiểu lầm nhau, nhưng hãy cố gắng lắng nghe, hạ cái tôi của mình xuống để thấu hiểu nhau hơn. Với người độc thân, thật khó để tiến đến một mối quan hệ mới khi bạn cứ tiếp tục vùi mình vào công việc 24/24 như vậy.

Tuổi Hợi

Hợi – Hợi Tự Hình khiến người tuổi Hợi sẽ phải đối mặt với khá nhiều khúc mắc trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Hợi – Hợi Tự Hình khiến người tuổi Hợi sẽ phải đối mặt với khá nhiều khúc mắc trong công việc. Sự cố chấp khiến cho bạn dần trở nên cô lập trong tập thể khi bạn khăng khăng giữ vững ý kiến của mình mà không chịu lắng nghe.

Bạn cần rèn cho bản thân sự linh hoạt, khiêm nhường và cầu tiến thì mới có thể gặt hái được nhiều thành công hơn. Có thể suy nghĩ của bạn đúng nhưng dù sao cũng là ý kiến chủ quan, nếu người khác góp ý, bạn hãy lắng nghe và tiếp thu những gì có lợi cho mình.

Thủy khí vượng khuyên bản mệnh nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe. Công việc bận rộn cuốn đi khiến bạn đôi khi quên mất phải chăm sóc cho bản thân mình.Thủy vượng không tốt cho thận, đừng làm việc quá sức mà hãy nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống điều độ nhé.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm