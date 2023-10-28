Trong ngày 29, 30, 31/10: Cát Thần ưu ái cho 3 con giáp, gánh lộc về nhà, phú quý đầy tay, tiền đếm hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 10:51

Cơ hội tốt không đến nhiều lần trong đời vì thế 3 con giáp dưới đây hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận thời cơ hiếm có khó tìm đã mong chờ từ lâu này nhé!

Tuổi Thìn

Tử vi có nói, trong ngày 29, 30, 31/10, tuổi Thìn gặp thời đổi vận nhờ quý nhân phương xa tương trợ nhiệt tình. Công việc của con giáp này có nhiều đổi mới tích cực, hào hứng với các kế hoạch mới do cấp trên yêu cầu.

Đây là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, tỏa sáng trong công ty, vươn lên trở thành một nhân viên xuất sắc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Những người nếu đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh có khả năng sẽ trúng lớn, dễ đạt được thành công nếu trong thời gian lộc lá này.

Trong ngày 29, 30, 31/10: Cát Thần ưu ái cho 3 con giáp, gánh lộc về nhà, phú quý đầy tay, tiền đếm hoài không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất khéo léo trong giao tiếp, xây dựng và duy trì các mối quan hệ nên được cho là rất hợp với việc kinh doanh. Tử vi 12 con giáp dự báo, trong ngày 29, 30, 31/10 là thời điểm có 1-0-2 để tuổi Tuất tạo dựng cho mình cơ ngơi đồ sộ, tiền tỷ trong tay.

Nhờ thần tài quý nhân cùng giúp sức, tuổi Tuất nhanh chóng dẫn đầu trong 12 con giáp về mức độ giàu có. Chuyện làm ăn gặp nhiều cơ hội cá kiếm giúp tài chính được nâng lên một tầm cao mới, thu nhập tăng không ngừng.

Trong ngày 29, 30, 31/10: Cát Thần ưu ái cho 3 con giáp, gánh lộc về nhà, phú quý đầy tay, tiền đếm hoài không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu luôn chăm chỉ, luôn nỗ lực trong cuộc sống lại biết cách tiết kiệm, quản lý chi tiêu nên hầu như không bao giờ phải sống túng thiếu, khó khăn. Tử vi chỉ ra, trong ngày 29, 30, 31/10, tuổi Sửu là một trong số ít những con giáp nhận nhiều may mắn, đặc biệt là về sự nghiệp, tài lộc.

Con giáp này nhận được nhiều lộc lá trong chuyện kinh doanh. Vận may của tuổi Sửu chạm đỉnh, cầu được ước thấy, làm gì cũng kiếm tiền như nước, tài khoản nảy số ầm ầm, công thành danh toại ai cũng ngưỡng mộ, khen ngợi hết lời.

Trong ngày 29, 30, 31/10: Cát Thần ưu ái cho 3 con giáp, gánh lộc về nhà, phú quý đầy tay, tiền đếm hoài không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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