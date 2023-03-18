Trong ngày 29/2, 30/2 âm lịch: Thiên thời địa lợi, 3 con giáp gặp vận vàng son, vô cùng may mắn, tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 18/03/2023 18:29

Thầy tử vi cho biết, trong ngày 29/2, 30/2 âm lịch, những con giáp này sẽ cực kỳ giàu có, cuộc sống lên hương không ai sánh bằng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chăm chỉ, lại dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu nên những ngày đầu lập nghiêp dù khổ đến mấy cũng đeo đuổi đến cùng để thực hiện ước mơ của mình. Chính vì vậy, khi bước vào tuổi trung niên, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội đạt được nhiều thành tựu, cuộc sống sung túc đáng mơ ước.

Tử vi cho biết, trong ngày 29/2, 30/2 âm lịch, quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Dậu sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, xui xẻo tránh xa, may mắn ập vào nhà cuộc sống cực kỳ may mắn. 

Trong ngày 29/2, 30/2 âm lịch: Thiên thời địa lợi, 3 con giáp gặp vận vàng son, vô cùng may mắn, tiền bạc đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, tuổi Tuất nếu càng chí thú làm ăn thì con giáp tài năng này càng lắm của nhiều tiền, rung đùi hốt tiền đầy tay. Trong ngày 29/2, 30/2 âm lịch, những người tuổi Tuất sẽ cực kỳ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Tuổi Mùi sẽ được sao Hồng Loan soi chiếu, đời sang trang rực rỡ trong thời gian ngắn này. Kể cả những người làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu có này cũng dễ dàng mua nhà sắm xe, tiêu pha xả láng, cuộc sống ngập trong nhung lụa ai cũng phải hờn ghen.

Trong ngày 29/2, 30/2 âm lịch: Thiên thời địa lợi, 3 con giáp gặp vận vàng son, vô cùng may mắn, tiền bạc đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình tốt bụng, hiền lành, sống biết trước biết sau, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Trong thời gian trước, người tuổi Mão tích lũy nhiều phúc đức, bề trên nâng đỡ, thương yêu, ban phát cho nhiều may mắn cùng tài lộc.

Trong ngày 29/2, 30/2 âm lịch tới đây, tuổi Mão sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Vận may trời cho còn giúp tuổi Mão sẽ làm đâu thắng đó, đầu tư một vốn bốn lời, muốn khổ cũng chẳng được.

Trong ngày 29/2, 30/2 âm lịch: Thiên thời địa lợi, 3 con giáp gặp vận vàng son, vô cùng may mắn, tiền bạc đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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