Trong ngày 21/11, 22/11: Thần Tài đưa lối, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp vạn sự khởi phát, thừa thắng xông lên phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 18:06

Thời gian qua không ít con giáp phải đối mặt với khó khăn, tài vận kém, công việc không hanh thông. Thế nhưng bước sang ngày 21/11 và 22/11 với 3 con giáp dưới đây thì hoàn toàn ngược lại. Đây là thời cơ để họ đổi vận.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bước vào "giai đoạn chuyển giao", sự nghiệp trở thành ưu tiên hàng đầu. Những người tuổi Tý vốn đã thông minh lanh lợi, nay có thêm các điều kiện thuận lợi nên càng thêm tự tin tiến bước về phía trước, nhờ đó mà sự nghiệp cũng giành được những thành tích khiến người khác phải kinh ngạc, thu nhập cũng càng ngày càng cao. Đặc biệt vào ngày 21/11 và 22/11, khi những ý tưởng, cơ hội mới về cả chuyên môn lẫn tài chính tìm đến với bạn.

Tuổi Tý là một trong 3 con giáp sẽ có được vật chất và của cải dồi dào nhờ sự chăm chỉ, siêng năng và nhiệt huyết. Bất luận là nghề chính hay việc phụ của các bạn đều phát triển rất thuận lợi, chỉ cần trân trọng và vận dụng thật tốt các cơ hội, những người tuổi Thân sẽ nhận được càng nhiều tài lộc. Chỉ cần không ngừng nhìn về phía trước, bạn sẽ hái được quả ngọt thành công vào cuối năm.

Trong ngày 21/11, 22/11: Thần Tài đưa lối, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp vạn sự khởi phát, thừa thắng xông lên phát tài phát lộc - Ảnh 1
Đặc biệt vào ngày 21/11 và 22/11, khi những ý tưởng, cơ hội mới về cả chuyên môn lẫn tài chính tìm đến với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn có mối quan hệ Tam hợp nên làm việc gì cũng sẽ thành công, tài lộc và vận may đều hanh thông, mọi việc đều phát triển theo hướng mà bản thân mong đợi trong ngày 21/11 và 22/11. Hơn nữa bản thân người tuổi Tỵ cũng có thể phát huy hết khả năng và tài hoa của bản thân mình, được cấp trên đánh giá cao.

Người tuổi Tỵ vốn đã thông minh sáng suốt, trời sinh đã có năng khiếu trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán nên hoàn toàn có thể tự dựa vào khả năng của bản thân để có chỗ đứng vững chắc trên con đường đang đi. Vậy nên nếu có thêm được sự trợ giúp từ bên ngoài và có Cát tinh chiếu rọi thì tất nhiên con đường tài phú của các bạn sẽ vô cùng tốt, ngày nào cũng là một ngày đẹp trời.

Trong ngày 21/11, 22/11: Thần Tài đưa lối, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp vạn sự khởi phát, thừa thắng xông lên phát tài phát lộc - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ vốn có mối quan hệ Tam hợp nên làm việc gì cũng sẽ thành công, tài lộc và vận may đều hanh thông, mọi việc đều phát triển theo hướng mà bản thân mong đợi trong ngày 21/11 và 22/11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước sang ngày 21/11 và 22/11, người tuổi Dậu cùng với lưu niên Thái Tuế hình thành nên mối quan hệ tam hợp, nhờ đó nên vận khí hanh thông. Hơn nữa được Thái Tuế trợ giúp, các bạn có thể trừ ưu giải nạn, cải thiện các mối quan hệ, đồng thời còn giúp sự nghiệp lên như diều gặp gió, có thể phát huy hết tài năng của mình, từ đó thu hoạch được nhiều tin vui.

Người tuổi Dậu rất chuyên tâm vào sự nghiệp, bình thường làm việc gì cũng nghiêm túc cẩn thận, từ trước đến nay chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Một khi xuất hiện một cơ hội tốt, nhất định các bạn sẽ nắm chắc trong tay, sử dụng thật tốt và tạo ra càng nhiều cơ hội hơn. Đối với tình duyên, những ai đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái.

Trong ngày 21/11, 22/11: Thần Tài đưa lối, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp vạn sự khởi phát, thừa thắng xông lên phát tài phát lộc - Ảnh 3
Bước sang ngày 21/11 và 22/11, người tuổi Dậu cùng với lưu niên Thái Tuế hình thành nên mối quan hệ tam hợp, nhờ đó nên vận khí hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 18/11, 3 con giáp bước chân ra đường ’sa chân vào hố vàng’, sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh tiền bạc tỷ trên lưng

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 18/11, 3 con giáp bước chân ra đường ’sa chân vào hố vàng’, sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh tiền bạc tỷ trên lưng

Dự đoán sau ngày mai (18/11), 3 con giáp này ăn nên làm ra, tuy nhiên nếu không biết giữ gìn có nguy cơ trắng tay ngay tức khắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 20/11 tử vi đầu tuần tử vi 2 ngày đầu tuần con giap may man tu vi ngay moi tu vi hang ngay xem tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba