Trong năm 2022, đây đích thị là 3 màu sáng hợp mệnh 6 con giáp sau, giúp gia chủ vượng tài lộc, thường xuyên diện những màu này sẽ kéo Thần Tài về, tiền tài nô nức chảy vào túi, ngủ một giấc thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 22:39

Bước sang một năm mới, cùng với sự thay đổi của đất trời, vận khí của các con giáp cũng sẽ có thay đổi. Điều quan trọng là ta phải nắm bắt mỗi một cơ hội chuyển vận của mình, phương pháp sử dụng màu sắc hợp mệnh theo năm vừa đơn giản lại vừa đem lại hiệu quả cao, phù trợ cho tài lộc, sự nghiệp hanh thông.

1. Màu trắng vượng tài lộc cho người tuổi Tý, Sửu

Phương diện tiền tài của tuổi Tý trong năm 2022 không có tài tinh chiếu nên sẽ không có cải thiện là bao. Nếu muốn tích lũy và gia tăng tài sản, bạn sẽ phải càng thêm chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn.

Màu trắng được coi là màu rất tốt cho đường tài chính của tuổi Tý trong năm Nhâm Dần. Cụ thể, sắc trắng sẽ giúp bạn có được sự tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra quyết định liên quan đến tiền bạc, tránh được những rủi ro không đáng.

 

Các gam màu này sẽ giúp người tuổi Sửu tìm được những mối quan hệ hợp tác làm ăn lý tưởng, dựa vào đó để thu được nhiều lợi nhuận rủng rỉnh. Quan hệ khách hàng hài hòa cũng làm tăng doanh thu, tiền bạc đổ về túi ào ào.

 

Trong năm 2022, đây đích thị là 3 màu sáng hợp mệnh 6 con giáp sau, giúp gia chủ vượng tài lộc, thường xuyên diện những màu này sẽ kéo Thần Tài về, tiền tài nô nức chảy vào túi, ngủ một giấc thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, màu trắng cũng mang tới cho 2 con giáp này những cơ hội làm ăn thuận lợi, ký kết suôn sẻ, lợi nhuận thu về ngày càng tăng tiến. Do đó, năm 2022 tuổi Tý và Sửu nên ưu tiên mặc trang phục hay sử dụng các vật dụng có màu trắng, nhất là khi tham gia vào các thương vụ làm ăn để tăng tài khí cho bản thân.

 

2. Màu cam vượng tài lộc cho người tuổi Dần, Tỵ

 

Xem tử vi tuổi Dần năm 2022, tài lộc của bạn khá kém sắc, vẫn làm ra tiền nhưng hao tổn nhanh chóng, khó tiết kiệm, thường phải chi tiêu nhiều cho cuộc sống và công việc làm ăn. Màu cam được cho là màu sắc sẽ đem tới may mắn cho những chú Hổ trong năm tuổi. Không chỉ tăng cơ hội gặp được quý nhân, màu sắc này còn giúp bạn tăng cường xã giao, gặp gỡ và kết thân với nhiều đối tác, khách hàng triển vọng.

 

Màu cam được xem là màu sẽ mang tới may mắn cho người tuổi Tỵ ở phương diện tài chính. Thường xuyên sử dụng gam màu này sẽ giúp bạn có sự không ngoan hơn trong việc quản lý tài chính, đưa ra các quyết định sáng suốt, chi tiêu thông minh để giảm thiểu nợ nần.

Trong năm 2022, đây đích thị là 3 màu sáng hợp mệnh 6 con giáp sau, giúp gia chủ vượng tài lộc, thường xuyên diện những màu này sẽ kéo Thần Tài về, tiền tài nô nức chảy vào túi, ngủ một giấc thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai tuổi này cũng sẽ tự tin hơn trong quá trình giao tiếp với mọi người, rất thích hợp với những người làm về lĩnh vực khách hàng, tiếp thị hay đàm phán kinh doanh. Nhờ vậy, cả hai có thể mở rộng thêm nhiều mối quan hệ hợp tác, cũng thu về nhiều lợi nhuận hơn.

 

3. Màu vàng vượng tài lộc cho người tuổi Mão, Hợi

 

Hai con giáp này muốn gặp nhiều may mắn về tiền tài trong năm 2022 có thể thường xuyên sử dụng màu vàng. Đây vốn là màu sắc tượng trưng cho sự giàu có, phú quý và vượng vận nên chắc chắn sẽ hút tài hút lộc về cho bạn. Màu vàng sẽ giúp người làm công ăn lương có cơ hội nhận được nhiều khoản thưởng hậu hĩnh, tiền hoa hồng tăng thêm, được thăng chức nên thu nhập cũng cải thiện theo đó.

 

Trong năm 2022, đây đích thị là 3 màu sáng hợp mệnh 6 con giáp sau, giúp gia chủ vượng tài lộc, thường xuyên diện những màu này sẽ kéo Thần Tài về, tiền tài nô nức chảy vào túi, ngủ một giấc thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, hai bạn có thể tận dụng năng lực chuyên môn hay tài lẻ của bản thân để làm thêm, mở rộng nguồn tài chính. Còn với người làm kinh doanh, gam màu này sẽ giúp tìm kiếm thêm nhiều khách hàng tiềm năng, mức tiêu thụ hàng hóa trơn tru và nhanh chóng hơn rất nhiều.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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