Trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch: Thần Tài đưa lối, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp vạn sự khởi phát, thừa thắng xông lên phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 10:50

Thời gian qua không ít con giáp phải đối mặt với khó khăn, tài vận kém, công việc không hanh thông. Thế nhưng bước sang mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch, 3 con giáp dưới đây thì hoàn toàn ngược lại. Đây là thời cơ để họ đổi vận.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bước vào "giai đoạn chuyển giao", sự nghiệp trở thành ưu tiên hàng đầu. Những người tuổi Tý vốn đã thông minh lanh lợi, nay có thêm các điều kiện thuận lợi nên càng thêm tự tin tiến bước về phía trước, nhờ đó mà sự nghiệp cũng giành được những thành tích khiến người khác phải kinh ngạc, thu nhập cũng càng ngày càng cao. Đặc biệt mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch, khi những ý tưởng, cơ hội mới về cả chuyên môn lẫn tài chính tìm đến với bạn.

Tuổi Tý là một trong 3 con giáp sẽ có được vật chất và của cải dồi dào nhờ sự chăm chỉ, siêng năng và nhiệt huyết. Bất luận là nghề chính hay việc phụ của các bạn đều phát triển rất thuận lợi, chỉ cần trân trọng và vận dụng thật tốt các cơ hội, những người tuổi Thân sẽ nhận được càng nhiều tài lộc. Chỉ cần không ngừng nhìn về phía trước, bạn sẽ hái được quả ngọt thành công.

Trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch: Thần Tài đưa lối, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp vạn sự khởi phát, thừa thắng xông lên phát tài phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn có mối quan hệ Tam hợp nên làm việc gì cũng sẽ thành công, tài lộc và vận may đều hanh thông, mọi việc đều phát triển theo hướng mà bản thân mong đợi trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch. Hơn nữa bản thân người tuổi Tỵ cũng có thể phát huy hết khả năng và tài hoa của bản thân mình, được cấp trên đánh giá cao.

Người tuổi Tỵ vốn đã thông minh sáng suốt, trời sinh đã có năng khiếu trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán nên hoàn toàn có thể tự dựa vào khả năng của bản thân để có chỗ đứng vững chắc trên con đường đang đi. Vậy nên nếu có thêm được sự trợ giúp từ bên ngoài và có Cát tinh chiếu rọi thì tất nhiên con đường tài phú của các bạn sẽ vô cùng tốt, ngày nào cũng là một ngày đẹp trời.

Trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch: Thần Tài đưa lối, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp vạn sự khởi phát, thừa thắng xông lên phát tài phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước sang mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch, người tuổi Dậu cùng với lưu niên Thái Tuế hình thành nên mối quan hệ tam hợp, nhờ đó nên vận khí hanh thông. Hơn nữa được Thái Tuế trợ giúp, các bạn có thể trừ ưu giải nạn, cải thiện các mối quan hệ, đồng thời còn giúp sự nghiệp lên như diều gặp gió, có thể phát huy hết tài năng của mình, từ đó thu hoạch được nhiều tin vui.

Người tuổi Dậu rất chuyên tâm vào sự nghiệp, bình thường làm việc gì cũng nghiêm túc cẩn thận, từ trước đến nay chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Một khi xuất hiện một cơ hội tốt, nhất định các bạn sẽ nắm chắc trong tay, sử dụng thật tốt và tạo ra càng nhiều cơ hội hơn. Đối với tình duyên, những ai đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái.

Trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 3 âm lịch: Thần Tài đưa lối, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp vạn sự khởi phát, thừa thắng xông lên phát tài phát lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ ngày 18/2 - 25/2 âm lịch, 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng

Từ ngày 18/2 - 25/2 âm lịch, 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng

Dưới đây là những con giáp giàu có, tiền đổ về từ nhiều phía, hễ bước ra cửa là có lộc, ai xui thì xui chứ họ vẫn có tiền tiêu xài đều đặn từ ngày 18/2 - 25/2 âm lịch.

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