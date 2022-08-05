Trong đầu tuần tới (8/4 - 14/4) top 3 con giáp đón nhận nhiều may mắn, công việc thuận lợi

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi trong đầu tuần tới với người tuổi tuổi Tỵ

Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai. Đồng thời, quý nhân cũng sẽ chỉ ra cho bạn những sai sót ở hiện tại và cách khắc phục.

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi trong đầu tuần tới với người tuổi tuổi Tỵ trong tuần hôm tới. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, làm gì cũng được mọi người xung quanh ủng hộ. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Với người bình thường sức khỏe ổn định.

Tuổi Thân

Trong đầu tuần tới nhờ Tam Hợp cục soi sáng nên công việc của con giáp này rất may mắn Ảnh minh họa: Internet

Trong đầu tuần tới nhờ Tam Hợp cục soi sáng nên công việc của con giáp này rất may mắn, đi xa về gần đều có lộc, buôn bán đắt hàng nhờ dẻo miệng, khéo cư xử. Bản mệnh có nhiều cơ hội tiếp xúc và mở rộng mối quan hệ, làm quen được thêm đối tác làm ăn lớn, xuất ngoại rất hợp.

Trên phương diện tình cảm, đây là ngày hạnh phúc của tuổi Thân. Người đang độc thân không ngại các cuộc hẹn hò, bản mệnh có cảm giác tình mình đẹp như nắng mai vậy. Những ai từng thất bại trong chuyện tình cảm thì nay đã tìm thấy ánh sáng và niềm tin mới.

Tuổi Sửu

Trong đầu tuần tới, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra gặp nhiều may mắn Ảnh minh họa: Internet

Trong đầu tuần tới, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra gặp nhiều may mắn. Con giáp này nhanh chóng nhận được sự tin tưởng từ cấp trên và những đồng nghiệp xung quanh nhờ có sự trợ giúp của Tam Hợp. Đồng thời, khả năng lãnh đạo giúp cho bản mệnh đưa tập thể đi lên chỉ trong thời gian ngắn.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Sự nhạy bén giúp cho người tuổi này nắm bắt kịp thời những cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt.

Vận trình tình cảm hòa hợp, êm ấm. Chuyện tình cảm của bạn và người ấy ngày càng khăng khít bền chặt do có sự tác động của Thổ sinh Kim.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm